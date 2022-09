Fantom iz opere se po 35 letih umika z Broadwayja

''Z žalostjo potrjujemo novico, da se po 35 letih na Broadwayju Fantom iz opere poslavlja z zadnjo predstavo. Ta se bo zgodila v Majestic Theatru 18. februarja 2023,'' so ustvarjalci šova sporočili na svoji spletni strani. Karte so po njihovih besedah še na voljo, vendar se bo njihova prodaja zaradi velikega povpraševanja kmalu zaključila.

Leta 1988 se je produkcija ekipa razveselila kar nekaj nagrad tony. Fantom je postal najboljši muzikal, nagrajen je bil glavni igralec Michael Crawford , igralka Judy Kaye , režiser Harold Prince , prejeli so nagrado za najboljšo sceno in kostume ter oblikovanje luči.

Predstava tedensko v blagajne še vedno prinaša na tisoče evrov, vendar z zaslužkom zaostaja za muzikali, kot so Hamilton, Into The Woods, MJ, Moulin Rouge The Lion King, Wicked in drugimi. Cena posamezne vstopnice znaša približno 83 evrov, kar je mnogo ceneje od ostalih predstav.