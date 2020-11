Fantovska skupina BOOOM! predstavlja novo skladbo z naslovom 'Julija'

BOOOM! je mlada fantovska skupina, ki je začela z ustvarjanjem v letošnjem juniju. Novo zasedbo sestavljajo trije glasbeniki Matevž Derenda, Luka Cvetičanin ter Patrik Mrak, ki ponosno predstavljajo prvo skladbo z naslovom 'Julija'.

Čeprav je to prvi singel skupine BOOOM!, so fantje kot del štiričlanske zasedbe Soulutionizdali že dve pesmi - Naj ne čakam te ter Eno, imajo pa še veliko neobjavljenih pesmi, ki jih želijo predstaviti poslušalcem, ena od teh pesmi pa je ravno Julija.

icon-expand Booom! v novem videospotu za pesem 'Julija'. FOTO: Youtube

To je zgodba mlade ljubezni, ki se bliža razpotju, od interpretacije poslušalca pa je odvisno, katero pot bo ta ljubezen ubrala. Fantje so ob tem povedali: ''Všeč nam je žensko ime Julija, saj ima to ime tudi nekakšen simboličen pomen ljubezni, čeprav tragične po Sheakspearu ali pa neuslišane po Prešernu. Sami bi radi verjeli v to, da ima zgodba srečen konec, vendar pa prepuščamo da se vsak odloči zase.'' O nastanku skladbe so povedali: ''Pesem smo začeli pisati že februarja 2020, ko smo imeli le melodijo in akorde. Na samem začetku je pesem imela močan pridih pop-rocka ter malo drugačno besedilo od končnega izdelka. Junija 2020 smo prišli v kontakt z Janom Plestenjakom, ki je bil nad pesmijo navdušen in je pripomogel k izboljšanju besedila. Z združenimi močmi producentaNaceta Jordana ter Jana je pesem dobila današnjo aranžmajsko obliko. Vokale smo posneli v studiu York, ter izdelek poslali v London na mixing in mastering, kjer je izdelek zaključil Arthur Indrikovs, ki je tudi sodeloval z mnogimi znanimi izvajalci, kot so Calvin Harris, One Direction, Jess GlynneinNina Pušlar.''

''Do ideje za videospot smo prišli skupaj z našim režiserjem in zdi se nam, da je perfektno ujel vizijo, ki smo mu jo predstavili'' so dodali in povedali, da je bil videospot v celoti posnet na slovenski obali, saj gre za nekakšno poletno romanco in se glasbenikom kraji, ki so jih izbrali, zdijo najbolj primerni:''Podobno kot pri skladbah, ki smo jih izdali, ne gre za naš prvi videospot, je pa to prvi videospot skupine BOOOM! v takšni zasedbi,''so ponosni mladeniči.

Vsi trije člani skupine so pevci, Patrika pa boste na odru največkrat videli spremljati na kitari. Patrik ter Luka prihajata iz Portoroža, Matevž pa je Posavec iz Brežic. In prav Primorca sta se spoznala v piranski gimnaziji, Matevža pa je Luka spoznal v času sodelovanja pri musicalu Briljantina, kjer sta zabavala slovenske množice v vlogah Kenickyja in Sonyja. Luka in Patrik sta tudi ustanovitelja prvotne zasedba Soulution, katere del je bil tudiArni Likar Cindrič, kasneje pa sta iskala še četrtega člana. To mesto je zapolnil prav Matevž. Skupina je delovala dobro leto, fantje pa so se kasneje odločili, da bodo kot trio začeli novo zgodbo z imenom BOOOM!, ime pa je pomagal izbrati kar Jan Plestenjak. Skupina uradno deluje od junija, vsi trije člani pa se veselijo novih glasbenih podvigov in nastopov, ki prihajajo po koncu pandemije.