Fantovska zasedba Zvita Feltna predstavlja novo pesem

Mladi fantje, ki sestavljajo glasbeno zasedbo Zvita Feltna, so predstavili novo pesem z naslovom Gin in Tonic, ki bo popestrila poletne julijske dni. Nov hit zaznamujejo reggaeton ritmi, fantje pa so na svoj nov izdelek zelo ponosni. "Nam je skladba res noro dobra. Upam, da se bodo tudi naši poslušalci našli v njej," pravi njihov kitarist Theo Čebron o novi skladbi.

Skupina še naprej ostaja zvesta isti avtorski in produkcijski ekipi kot doslej. V vlogi avtorja glasbe se ponovno pojavlja Djomla KS, ki je poskrbel že za pesem Edina. Pod njegovo produkcijsko taktirko je nastal tudi videospot za novo pesem, ki so ga posneli v Italiji. Moške vloge so prevzeli člani skupine, žensko vlogo pa so zaupali srbski plesalki Kristini Golubović.