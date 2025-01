Fatboy Slim iskreno: Izgubil sem strast za ustvarjanje glasbe

"Stvar je v tem, da ne moreš ustvarjati glasbe, če nisi do nje popolnoma strasten in te žene od trenutka, ko se zjutraj zbudiš," je pojasnil. Glasbenik sicer še vedno čuti strast do poklica didžeja in vrtenja glasbe, drugače pa je pri ustvarjanju. "Upam, da se bo nekega dne strast vrnila," je iskreno zaključil ustvarjalec hitov, kot je Praise You.

Fatboy Slim je spregovoril tudi o tem, kako se je njegov 24-letni sin Woody odločil, da bo tudi sam zakorakal v DJ vode. "Ves čas, ko je Woody živel z mano, se je vedno ukvarjal z glasbo, potem pa se je precej resno lotil klubskega dela. Včasih sem ga vprašal, ali želi biti didžej, on pa mi je odgovoril, da je vedno mislil, da bo živel v moji senci." To se je spremenilo, ko je šel na univerzo v Bristolu. Slavnega očeta je poklical dva tedna pozneje in rekel: "Oči, začel sem vrteti glasbo." Glasbenik je dodal, da je njegov sin želel v svet glasbe vstopiti sam, ob tem pa priznal, da sta se oba nekoliko bala nepotizma.