Favoriti se soočajo z obtožbami o plagiatorstvu, a EBU ne vidi težave

A brez zapletov ne gre. Po družbenih omrežjih so se namreč začele širiti obtožbe o domnevnem plagiatorstvu. Tema skladbe namreč močno spominja na temo skladbe Enough in enough indijskega pevca Devinderja Sunnyja, ki je izšla leta 2024.

Eden od treh članov skupine KAJ Kristofer Strandberg je za švedsko televizijo TV4 povedal, da so temo, ki jo igrajo na harmoniko, zakonito kupili v glasbeni knjižnici Splice. Namignil je na možnost, da je na isti način temo kupil tudi omenjeni indijski izvajalec. Po njegovih besedah zato ne gre za sporno dejanje.