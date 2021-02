Februarski koncerti na spletu: Od kulturnega dne s Kreslinom do valentinovega z Evo Boto

Med njimi je tudi eden najizkušenejših slovenskih glasbenikov, eden in edini Vlado Kreslin. Na Prešernov dan, 8. februarja, bo svoje oboževalce razveseljeval s spletnim koncertom, na katerem obljublja 'topel glasbeno-literarni večer', v katerem se bosta prepletala Kreslinova glasba in Prešernova poezija. "Po vseh teh dolgih muzikantskih letih, ko sem igral na majhnih in velikih odrih, sam in z velikimi orkestri, v majhnih vasicah in velemestih, doma in po svetu, za kralje in berače, nisem pričakoval, da me lahko še kaj preseneti–in glej, zmotil sem se! Pred mano je koncert, kot ga še nisem imel; na nek način najintimnejši, čeprav brez publike, ki bi jo videl, slišal, jo začutil … Jo bom pa slutil in pel in igral zanjo,"je za 24ur.com povedal Vlado.