Fed Horses: Najlepše na svetu je, ko si mlad

Zgodba Fed Horses je začela nastajati pred desetletjem, ko sta jo začela razvijati Urša in Jure , pozneje pa se je ekipa nekoliko preoblikovala in zasedbo z njeno glasbeno smerjo zastavila na novo in drugače. Pred dnevi so svojemu občinstvu predstavili album M. L. A. D. , na katerem je 12 novih in svežih pesmi, vtise pa je z nami strnila in delila pevka Urša Mihevc, ki pravi, da v umetnosti nikoli ne smeš odrasti in ki se še vedno strinja z verzom njihove pesmi, da je najlepše na svetu, ko si mlad.

Dobro vprašanje. Kot iskanje, oblikovanje in piljenje lastne osebnosti, želja in upov, potovanje skozi metamorfoze lastne identitete in iskanje ljudi, ki ostanejo. Pravimo, da je najlepše na svetu, ko si mlad, ravno zaradi te svobode. V tem obdobju še lahko narediš kakšno neumnost in napako, potem je to malo težje.

Zares lepo je bilo, neizmerno sem hvaležna vsem sodelujočim ter naši krasni publiki, zaradi katere je bil ves trud poplačan. Pred koncertom me je seveda malo skrbelo, če bo šlo vse po načrtih, vendar je bila ta skrb povsem odveč. Po koncertu pa sploh nisem bila zares utrujena, ker so mi ljudje dali toliko energije, da sem imela občutek, kot da imam še več energije kot prej, čeprav sem med koncertom od sebe dala vso moč, ki jo premorem.

Kaj pa vem. V umetnosti zares nikoli ne smeš odrasti. Če odrasteš, začneš verjetno delati isto, kar se mi ne zdi v redu. Treba je raziskovati, si upati in delati napake – ki so pomemben del življenja. Napake so tiste, ki te usmerjajo in vodijo. Najboljše učno gradivo, zagotovo. In z njimi bolečina, ki te obvaruje, da se ne raniš ponovno. Lepe rdeče rože so tiste, ki zrastejo iz bolečine, takšen je koncept plošče M. L. A. D. Umetnost je takšna kot mladost – neskončno raziskovanje in potovanje v neznano. Vedno si učenec. Res je, da smo se glasbeno spremenili. Kantri nas je zapustil sam od sebe. S prehodom v slovenščino leta 2019 nekako ni več ustrezal izrazu, ki smo ga oblikovali.

Ob petih izdanih singlih poslušalca na albumu razveseli še sedem novih skladb. Celota dvanajstih torej in hkrati je to prvi dolgometražni album. Kako je nastajal? Kdo vse je pri njem sodeloval?

Album, ki je nastajal štiri leta, predstavlja najine osebne in skupne zgodbe z Juretom Mihevcem, avtorjem besedil in glasbe. Vsak človek, ki je bil ali je v najinem življenju, je na svoj način prispeval k zgodbam, ki so zdaj ujete na tem albumu. Prehaja čez različne teme – od duševnega zdravja (pesem Pobegle ptice obravnava samomor, ki se mi zdi premalo poudarjen v popularni kulturi) do pesmi Argentina, ki govori o političnih beguncih, pa vse do pesmi Sanje, ki prikazuje družbeni sistem, ki duši kreativnost in umetnost. Seveda se dotakne tudi ljubezni, obravnava tiste ljudi, ki prihajajo in izstopajo iz tvojega življenja, da dobiš občutek, kot da si neka vmesna postaja, do ljubezni z veliko začetnico, ki presega prostor in čas. Pri nastajanju albuma sva sodelovala s krasnimi glasbeniki: Matej Tekavčič, Jure Maček, Anže Langus, Enos Kugler, Andraž Mazi, Danijel Bogataj, Blaž Učakar, Mitja Kavčič. Vsakemu izmed njih sva zelo hvaležna, da je pomagal soustvariti ta album.

Fed Horses sta pred 10 leti ustanovila skupaj z Juretom. Sta si mislila, da tečeta maraton in ne sprint na kratke proge?

Zares o ničemer nisva razmišljala. Ko sva se spoznala, sva pričela takoj delati pesmi. Medtem sva študirala, Jure arhitekturo, jaz kulturologijo in jazz petje. Fed Horses sva razvijala počasi z ekipo, s katero sva sodelovala. Po letu 2019, ko je nastala prva pesem v slovenskem jeziku, pa so se interesi in ambicije pričeli eksponentno razvijati. Šele takrat smo močneje "prijeli bika za roge". A korona je vmes ustavila razvoj, preoblikovala člane benda in sodelujoče ter na novo ustvarila Fed Horses. Kot pravim, si v umetnosti večno mlad.