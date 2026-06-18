Fed Horses s singlom napovedali album: Ostro bomo zarezali v nekatere teme

Predstavljate novi singel Plus Minus, ki je bolj plesno obarvan z več synthi. Je to napoved novega obdobja Fed Horses?

Hm, ne bi rekla, da je napoved novega obdobja. Sinti pri Fed Horses pravzaprav niso nič novega, saj so prisotni že od naših začetkov, morda pa so v pesmi Plus Minus le nekoliko bolj v ospredju. Je pa res, da bo nova plošča nekoliko bolj udarna in da se spogledujemo tudi s punkom, ki letos praznuje 50. obletnico. Ne bo to ravno punk album, bodo pa njegovi vplivi zagotovo slišni tako v glasbenem kot besedilnem smislu. Ostro bomo zarezali v nekatere teme, ki v pop kulturi niso običajne. Seveda pa bodo na albumu tudi komadi sentimenta in introspekcije, kakršnih so poslušalci Fed Horses že vajeni.

Fed Horses kmalu z drugim dolgometražnim albumom. FOTO: Vita Orehek

Kaj je bila ideja v ozadju pesmi Plus Minus?

Koktajl čustev na neki pokoncertni zabavi, kjer se je hkrati odvijalo več zgodb. Vsaka od njih je segla od skrajnega plusa do minusa. Pesem govori tudi o osebnem počutju. Včasih te doletijo obdobja, ki se kažejo v ekstremih – v plusu in minusu hkrati. Takšna obdobja so lahko izjemno razburljiva, nemirna in hkrati bogata z doživetji, a te sčasoma tudi utrudijo, ker si preprosto želiš malo miru.

V pesmi opisujete stanje družbe, ki se zdi res kaotično. Se nam obeta nova pandemija bipolarnega virusa in kaj to pomeni?

Ne vem, če gre ravno za pandemijo, se mi pa zdi, da živimo v času ekstremov. Vse je zelo hitro, zelo glasno in pogosto potisnjeno na robove – od idealiziranja do skrajnega zavračanja. Družbena omrežja ta nihanja skozi algoritme seveda še povečujejo. Pesem govori predvsem o tem, kako težko je v takšnem svetu ohraniti neko notranje ravnovesje.

Pesem je dobila tudi videospot. Kdo stoji za njim in čigava je ideja zanj?

Z Juretom sva napisala osnovni scenarij, ki ga je nato nadgradila režiserka Alena Milkovič. Njej gre tudi največ zaslug za končno podobo videospota, saj je poleg režije prevzela še direktorstvo fotografije, montažo in koloriranje. Pomemben del ekipe sta bila tudi producentka Eneja Golob Džananović in scenograf Jaka Komac, ki sta s svojim delom pomembno prispevala k izvedbi in vizualni podobi videospota. Tudi sam proces snemanja je potekal v duhu plusa in minusa – bilo je nekaj nepredvidenih obratov, a smo na koncu vse izpeljali.

S singlom ste napovedali novi album. Kdaj ga lahko pričakujemo in kaj že lahko izdate o njem?

To bo naš drugi dolgometražni album, v katerega bova z Juretom vložila vse, kar naju teži, pa tudi vse, kar najino življenje dela lepše. Na njem bodo zgodbe, ki bodo dregnile tja, kamor se običajno ne, pa tudi zgodbe o hrepenenju, o stvareh, ki jih ni mogoče potlačiti, in o vsem lepem, kar življenju daje smisel.

Pevka Urša Mihevc: "Na albumu bodo zgodbe ki bodo dregnile tja, kamor se običajno ne." FOTO: Vita Orehek

Zdi se, da bo novi album precej neposreden in nekompromisen. Koliko prostora si danes kot avtor sploh še lahko privoščiš za iskrenost, ne da bi razmišljal o komercialnem uspehu?