Fedde Le Grand: Nikoli nisem bil tak, da bi ves dan posedal na kavču

Namen sem se imel preseliti, kar mi je uspelo, zato sem dejansko lahko veliko časa posvetil hiši, opravilom, uredil sem vrt. In seveda sem ustvarjal novo glasbo. Veliko delam, veliko remiksov, ostajam delaven, nikoli nisem bil tak, da bi ves dan posedal na kavču. Ker sem samozaposlen, vedno nekaj počnem, sem nemiren, a me hkrati ustvarjanje glasbe pomirja. Moj hobi je postal moje delo.

Menim, da je vse odvisno od posameznika, kako živi in gleda ter doživlja stvari. Nizozemci smo znani po tem, da varčujemo, zato je večina pomojem v redu. Za večino festivalov je vlada povrnila del izgube, zato podjetij ni bilo potrebno zapirati. Sicer pa, da, ustvarjamo novo glasbo, snujemo nove ideje za festivale, večina nas je na kreativnem dopustu, nekaterim pa dejansko trda prede, če so imeli že napol realizirane festivale in aktivnosti, ki so jih morali v zadnjem trenutku odpovedati. Na splošno smo vseeno še vedno nekako za zeleni veji.

Sodelovali ste z znanimi imeni od Madonne, Shaggyja do Coldplay. Kako pogosto se zgodi, da sodelujete na štiri oči, saj se dandanes veliko takih zgodb odvije kar prek spletne pošte in s pošiljanjem pesmi in datotek?

To je vedno odvisno od osebe, s katero delaš ali ji remiksaš pesem. Eni vse delajo prek spleta, spet drugi pa se radi tudi podružijo in se srečamo, če se le pojavi priložnost, Coldplay so bili zelo prijazni. Vedno se lahko veliko naučiš od drugih umetnikov, tudi ob izmenjavi mnenj, če si vsaj del sodelovanja z njimi tudi v studiu. Nekateri še vedno radi delajo v studiu. Z mano vred. Vedno se odprt za obe možnosti.

V katerem trenutku v življenju se vam je zazdelo, da vam je uspelo?

Zdi se mi, da tega v popolnosti nikoli ne misliš. Vedno se ti zdi, da si naredil par stvari, ki so bile dobre, vedno pa gre v glasbi za kombinacijo vztrajnosti s koščkom sreče. Ne glede na to, kdo si in na kateri stopnji kariere se nahajaš. A verjamem, da boš imel srečo, če trdo delaš. Vedno pa se lahko naučiš in dosežeš kaj novega. Vedno je prostor za napredek, nov kos opreme, vedno se nekaj dogaja ...

Kaj pa ste občutili ob uspehu svoje pesmiPut your hands up for Detroit?

Takrat (leta 2009 op. p.) je bila scena nekoliko drugačna. Veliko ljudi me ni jemalo resno kot didžeja, saj so menili, da je bilo to zgolj srečno naključje in da sploh ne znam didžejati. Veliko nastopov sem imel, ki niso bili taki, kot bi si želel. Šele po kakšnih treh letih sem se počutil, da so me res sprejeli, meni pa se je to zdela zgolj prva stopnička.