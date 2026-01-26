Naslovnica
Glasba

Federerjevi hčerki na OP Avstralije v družbi Hewittovega sina

Melbourne, 26. 01. 2026 18.38

Avtor:
K.Z.
Myla in Charlene Federer in Cruz Hewitt

Dvojčici Myla in Charlene Federer, ki se v javnosti le redko pojavljata, sta na odprtem prvenstvu Avstralije pritegnili veliko pozornosti fotografov. 16-letnici sta na tribunah tekme gledali v družbi Cruza Hewitta, sina avstralske teniške legende Lleytona Hewitta.

Čeprav se s tenisom ukvarjata že od otroštva, se 16-letni hčerki Rogerja Federerja, odkar je njun oče leta 2022 končal kariero, le redko pojavljata v javnosti. Mylo in Charlene Federer so fotografi nedavno opazili na OP Avstralije, kjer sta na tribunah sedeli v družbi Cruza Hewitta, sicer sina avstralskega tenisača Lleytona Hewitta.

Dvojčici Myla in Charlene Federer sta spremljali tekme na OP Avstralija.
FOTO: Profimedia

Njihovo druženje je mnoge ljubitelje tenisa spominjalo na veliko rivalstvo njihovih očetov. Roger Federer in Lleyton Hewitt sta se v času kariere srečala 27-krat. Federer je dobil 18 tekem, Hewitt pa devet. Čeprav je bilo na igrišču med njima včasih napeto, pa so bili njuni otroci v Melbournu popolnoma sproščeni. Tudi Cruz, ki je star 17 let, se ukvarja s tenisom.

Myla in Charlene Federer in Cruz Hewitt
FOTO: Profimedia

Myla Rose in Charlene Riva sta najstarejši od štirih otrok Rogerja Federerja in njegove žene Mirke Vavrinec. Rodili sta se julija 2009, le nekaj tednov po tem, ko je Federer osvojil svoj šesti naslov na Wimbledonu. V času njegove teniške kariere sta z mamo pogosto obiskovali njegove tekme, ko se je upokojil, pa sta se umaknili iz javnosti in se sedaj večinoma izogibata življenju pod žarometi.

Razlagalnik

Lleyton Hewitt je upokojeni avstralski profesionalni teniški igralec, ki je bil znan po svoji izjemni borbenosti in hitrosti na igrišču. V svoji karieri je osvojil dva turnirja za grand slam: OP ZDA leta 2001 in Wimbledon leta 2002. Leta 2001 je postal najmlajši teniški igralec, ki je zasedel prvo mesto na svetovni lestvici ATP. Po koncu profesionalne kariere je ostal aktiven v teniškem svetu kot trener in komentator.

Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open) je eden od štirih najpomembnejših teniških turnirjev na svetu, znanih kot turnirji za grand slam. Poteka vsako leto v Melbournu, običajno v januarju. Je najstarejši in najjužnejši od vseh štirih grand slam turnirjev. Znan je po vročih poletnih temperaturah, ki lahko predstavljajo dodaten izziv za igralce.

Mirka Vavrinec je nekdanja profesionalna teniška igralka, ki je sicer slovaškega rodu, a je odraščala v Švici. Čeprav je imela obetavno kariero, jo je predčasno končala zaradi poškodb. Danes je najbolj znana kot žena Rogerja Federerja, s katerim ima štiri otroke. V času Federerjeve kariere je pogosto potovala z njim in ga podpirala, po njegovi upokojitvi pa sta se oba z družino umaknila iz javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
roger federer hčerki cruz hewitt lleyton hewitt tenis op avstralije
