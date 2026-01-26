Federerjevi hčerki na OP Avstralije v družbi Hewittovega sina

Čeprav se s tenisom ukvarjata že od otroštva, se 16-letni hčerki Rogerja Federerja, odkar je njun oče leta 2022 končal kariero, le redko pojavljata v javnosti. Mylo in Charlene Federer so fotografi nedavno opazili na OP Avstralije, kjer sta na tribunah sedeli v družbi Cruza Hewitta, sicer sina avstralskega tenisača Lleytona Hewitta.

Dvojčici Myla in Charlene Federer sta spremljali tekme na OP Avstralija. FOTO: Profimedia

Njihovo druženje je mnoge ljubitelje tenisa spominjalo na veliko rivalstvo njihovih očetov. Roger Federer in Lleyton Hewitt sta se v času kariere srečala 27-krat. Federer je dobil 18 tekem, Hewitt pa devet. Čeprav je bilo na igrišču med njima včasih napeto, pa so bili njuni otroci v Melbournu popolnoma sproščeni. Tudi Cruz, ki je star 17 let, se ukvarja s tenisom.

Myla in Charlene Federer in Cruz Hewitt FOTO: Profimedia

Myla Rose in Charlene Riva sta najstarejši od štirih otrok Rogerja Federerja in njegove žene Mirke Vavrinec. Rodili sta se julija 2009, le nekaj tednov po tem, ko je Federer osvojil svoj šesti naslov na Wimbledonu. V času njegove teniške kariere sta z mamo pogosto obiskovali njegove tekme, ko se je upokojil, pa sta se umaknili iz javnosti in se sedaj večinoma izogibata življenju pod žarometi.