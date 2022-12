Fehtariji se pripravljajo na novo glasbeno obdobje

Ni dolgo tega, ko se je na slovenski glasbeni sceni prvič pojavilo ime Fehtarji, slednje pa se je kmalu trdno zasidralo v srca ljubiteljev slovenske glasbe. Skladbe, ki na YouTubu štejejo že več milijonov ogledov, razprodani koncerti, razprodane študentske zabave in finale turneje Podeželski rock'n'roll' na Kongresnem trgu. Štirje fantje, ki ljubijo slovensko glasbo, danes še uradno zaključujejo prvo turnejo in z novo skladbo ter videospotom napovedujejo novo glasbeno obdobje.

Fehtarji so slovensko glasbo in harmoniko pripeljali tja, kjer še ni bila, in prav zato so se nedvomno zapisali v zgodovino slovenske narodnozabavne glasbe.

icon-expand Fehtarji FOTO: Arhiv izvajalca

Čas je za nov podvig "Veselica s traktorji, gojzar tanc, helouvin, Kongresni trg in vsi naši razprodani koncerti... Te noči so se za vedno zapisale v naša srca in upamo, da tudi v srca naših oboževalcev. Ko smo v času epidemije začeli ustvarjati in ko smo pred dvema letoma izdali naš prvi videospot, nismo vedeli, kam nas bo to pripeljalo. Naša želja je bila narediti nekaj svežega, nekaj drugačnega ter se ob vsem tem zabavati. In nastalo je nekaj, na kar smo zelo ponosni. Naša prva turneja Podeželski rock'n'roll je bila edinstvena. Bila je spektakularna in napolnjena s slovensko glasbo, najboljšimi oboževalci in nepozabnimi spomini. Ta turneja je resnično dokazala, da Slovenci še vedno obožujemo slovensko glasbo," so ob koncu turneje povedali Fehtarji, ki menijo, da je po dveh letih čas za nekaj še bolj odštekanega in še bolj drugačnega. "V okviru turneje Schatzi tour, bodo obiskali slovenska smučišča, in se vmes ustavili še v večjih mestih. Program bo zimsko obarvan, odmevale bodo največje zimsko praznične uspešnice, kot so Silvestrski poljub, Na božično noč in še mnoge druge. Tega res ne gre zamuditi," še dodajo.

icon-expand Fehtarji se pripravljajo na novo glasbeno obdobje. FOTO: Izvajalec