Fehtarji: Čas je, da dajo za pijačo tudi tisti, ki vedno 'pozabijo' denarnico

Fantje iz skupine Fehtarji so se odločili, da imajo dovolj tega, da so vedno oni tisti, ki plačajo pijačo. Tako pojejo v novi pesmi, ki so jo naslovili Zan'ga dej. To je njihova prva avtorska pesem, ki je, kot so povedali Blaž, Samo, Matic in Domen, nastala v gostilni. Kljub temu, da je tema pijača, pa poudarjajo, da je pomembno, da če pijemo alkohol, pijemo odgovorno in poskrbimo za varno pot domov.

"To je pesem, ki združuje vse tiste, ki so žejni tako pijače kot tudi dobre zabave. To je kot povabilo za vse vesele dogodke," so o novi pesmi povedali Fehtarji. Fantje so po številnih priredbah predstavili svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Zan'ga dej, v kateri se bo zagotovo našlo veliko njihovih poslušalcev. "Vsak se najde v tej situaciji, da gre s petimi prijatelji na pijačo, na koncu pa plačujejo samo trije ali štirje. Zdaj je čas, da v pesmi obelodanimo, da naj se te 'škrtuhi' nehajo delati norca iz nas in naj enkrat plačajo," je nastanek pesmi razložil njen avtor Blaž Jenkole. Kljub temu, da v njihovi pesmi govorijo o pitju alkohola, fantje poudarjajo odgovorno pitje. "Če pijemo, naj bo to varno, zato pojdimo domov s taksijem. Z glavo na zabavo in po možnosti z glavo tudi domov," so družno povedali glasbeniki.

V videospotu za pesem, ki so ga seveda snemali v gorenjskih koncih, se jim je pridružil prav poseben znani obraz. "Spot je posnet v gostilni, kjer pač nazdraviš s prijatelji, zato smo poklicali taksi in prišel je nek Denis Avdić," je v smehu prisotnost priljubljenega radijskega voditelja razložil Matic Plevel. "Želeli smo si, da bi to vlogo odigral znan Slovenec, in ker v našem spotu nastopa tudi pripravnica Lara, je bila ideja z Denisom idealen scenarij. Denis se je zelo hitro odzval našemu povabilu in še enkrat bi se mu radi zahvalili, da je prišel in z nami posnel delček videospota. Na setu smo uživali, Denis pa nam je povedal tudi nekaj zgodb še s časov, ko je delal kot policist. Celotno snemanje je bilo zabavno, energija je bila res dobra," je še razložil Matic.

Nova pesem Zan'ga dej napoveduje njihov drugi album, na katerem pa bodo, kot obljubljajo, presenetili s svojimi avtorskimi pesmimi. "Smo v zadnji fazi, v ciljni ravnini, kar se tiče urejanja albuma," je povedal Domen in dodal, da so zato četrtega člana Sama odložili kar v studiu, kjer zaključuje aranžmaje. "Velikokrat smo slišali očitke, da ne znamo narediti nič svojega. Evo ga, tale album je naš album, avtorski album," je poudaril o albumu, ki prihaja v začetku maja. "Zelo smo veseli, ker so nam pesmi zelo všeč, in želimo si, da bi bile všeč tudi poslušalcem. Pri vseh pesmih se obračamo k našim krajem," je zaključil.