Fehtarji in Kvatropirci združili moči v skladbi Decembrski dan

Zasedbi Fehtarji in Kvatropirci sta se odločili, da leto zaključita s skupno pesmijo. Glasbeniki pravijo, da najboljše stvari pridejo na koncu, zato so zvestim poslušalcem v zadnjih decembrskih dneh poklonili izvedbo pesmi Decembrski dan, ki so jo pred leti izvajali Primorski fantje.

''Sodelovanje in priredba sta nastala zelo spontano. Iz ljubezni do glasbe in ker nas druži prijateljstvo,'' je povedal Jure Jakličiz zasedbe Kvatropirci in dodal: ''Kvatropirci smo v preteklosti prejeli že nekaj vabil k sodelovanju z narodno-zabavnimi interpreti. S fanti smo se pogovarjali in odločili, da želimo počakati pravi moment in projekt, kjer bomo lahko pustili pečat in vsaj delno ohranili naš tipični zvok. In zdi se nam, da je v tem, za glasbenike mrtvem času, tak projekt prišel. Medtem ko se pripravljamo na naslednjo sezono, ko bomo praznovali desetletje obstoja in izdali nekaj svojih pesmi ter pripravili koncertno turnejo, sta se pojavili ideja in pesem, ki sta nas navdušili.''

Fehtarji in Kvatropirci na idiličnem Krvavcu.

Kvatropirci in Fehtarji imajo posebno povezavo, saj jim je skupen en član – Samo Kališnik. Matic Plevel, ki pri Fehtarjih igra kitaro, je hkrati tudi manager Kvatropircev in ob tej priložnosti pravi:''Besedilo pesmi ima zelo močno simboliko, čudovito je, zato smo jo izbrali. Ta pesem je lahko prispodoba za trenutno situacijo, v kateri se nahajamo. Izpostavil bi predvsem verz 'z ognjem led se boril je zaman', v katerem je led lahko prispodoba za to čudno situacijo, ogenj pa za ljudi. Nikoli se ne smemo vdati in če je še tako težko, ljudje s svojo voljo lahko zmoremo marsikaj!''

Prav člani Fehtarjev pravijo, da so po eni strani hvaležni za to 'koronsko' leto. V tem letu so se namreč, zaradi manjšega števila obveznosti v svojih matičnih glasbenih skupinah, uspeli bolj povezati, izdati tri pesmi in posneti album, ki prihaja v letu 2021.

Novo skladbo ob izteku leta podarjajo svojim zvestim poslušalcem.

Videospot za pesem sta zasedbi posneli na idiličnem Krvavcu v enem izmed decembrskih večerov, ko so se še zadnji sončni žarki borili s temo in oblaki. Narava je pripravila zares izjemno kuliso, ki jo je v video podobo ovekovečil Matjaž Kosmač iz produkcijske ekipe MaKo studio. ''Radi bi se zahvalili tudi gospe Ivici Verganza dovoljenje za predelavo pesmi. Hkrati pa bi našim poslušalcem in vsem Slovencem radi zaželeli uspešno, povezano, zdravo in iskrivo leto 2021!'' so ob zaključku dodali člani obeh skupin.