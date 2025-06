Fehtarji napisali himno za pohodnike in ljubitelje lepih razgledov

Fehtarji so zaključili svojo prvo samostojno turnejo po Sloveniji in jo obeležili z izidom nove pesmi z naslovom Gojzar tanc. Koncerti, polni vizualnih efektov, razširjena glasbena zasedba, plesalke in številni glasbeni gosti, bodo Fehtarjem ostali v nepozabnem spominu."Brez naše publike ni nas. Z njimi smo obiskali devet koncertnih lokacij po Sloveniji. Vsakič smo predstavili vse pesmi z novega albuma in vsakič so nastali nepozabni trenutki. Publika nas je znova in znova spomnila, da je biti glasbenik najlepše poslanstvo. To ni služba. Je privilegij. Ponosni smo na prav vsak nastop in hvaležni celotni tehnični in glasbeni ekipi, vsem glasbenim gostom, ki so se odzvali našemu povabilu in seveda publiki. A pogled je že usmerjen naprej. Jadra so razprta, Fehtarska bratovščina pa pluje proti novim izzivom. Naj za vedno živi naš in vaš podeželski rock'n'roll!," so povedali člani zasedbe.