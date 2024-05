Fehtarji predstavili Gojzar tanc: Mi imamo najboljše občinstvo na svetu

"Koncert bo poseben, ker se bo dogajal v osrčju naših gorenjskih gora, prisotni pa bodo tudi svetlobni efekti, zvočni efekti, odlični glasbeniki gostje in že zdaj imam kurjo polt," so pred koncertom napovedali fantje in dodali: "Da ne pozabimo na tematiko oblačenja, saj gre le za Gojzar tanc! Fehtarji smo znani po tem, da radi poizkusimo kaj novega. Gojzar tanc smo nekoč že preizkusili, takrat smo se odločili, da ga moramo enkrat zares in danes je ta dan!"

Napovedali so še eno posebnost, in sicer da bodo prvič v živo izvedli vse pesmi z njihovega novega albuma. "Mi imamo najboljše občinstvo na svetu," so še pristavili in ob tem omenili oboževalce v posebnih opravah.

In kaj sploh je Gojzar tanc? "Pomembna je harmonika, predvsem pa slovenska narodnozabavna in zabavna glasba, ampak poudarek je na slovenska," razložijo in razkrijejo, da imajo tudi Fehtarji svoje glasbene vzornike, ki so Čuki in Pop Design, prav ti pa so jih navdihnili za spektakularen prihod na oder s helikopterjem.

"Končno se je nekdo opogumil in priredil koncert v tako lepem ambientu, ker vsi vemo, da domača muzika najlepše zazveni zunaj, ko ti pogled seže v te mogočne hribe, tako da sem zelo vesel in hvaležen, da bom lahko danes spet pri njih in gledal ta spektakel, ki verjamem, da bo nor," pa je povedal pevec Luka Sešek.