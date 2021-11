Fehtarji predstavljajo čutni valček Dišali so tvoji lasje

Zasedba Fehtarji je konec oktobra izdala prvi album, ki nosi pomenljiv naslov Podeželski rock'n'roll, hkrati pa predstavljajo tudi prvi, zelo čutni valček Dišali so tvoji lasje. Za njimi sta dva razprodana koncerta, na svoj uspeh pa so člani skupine zelo ponosni.

icon-expand Fehtarji FOTO: A. Teraž

Obiskovalci koncertov, ki so obiskali zadnja dva razprodana dogodka, na katerih so nastopili Fehtarji, pravijo, da fantje prepričajo s svojo energijo, drznim nastopom, predvsem pa spontanostjo. In prav slednje občutke so želeli doseči tudi na posnetkih na svojem novem albumu: ''Ozadje nastanka albuma Fehtarjev je povsem povezano z aktualno epidemijo. V času manjših zaprtij smo se Blaž, Matic, Samo in Domen srečevali pri Samu v studiu in ustvarjali. Ker ni bilo nastopov, je imela naša ustvarjalnost čisto prosto pot. Izbrali, odigrali in posneli smo pesmi, ki nas navdihujejo. Če smo iskreni, ni bilo pri izbiri pesmi nobene vnaprej postavljene strategije. Sledili smo spontanim idejam in našim občutkom. Tako so najprej nastale priredbe, potem vsa zgodba okoli našega sestava, nato smo izbrali ime albuma in počasi pomislili, da bi izpeljali kakšen dogodek, kjer bi naša dela lahko predstavili.''

Tako je najprej nastal Prvi slovenski Trahtar drive in koncert, sledil je Gojzar tanc na Krvavcu, pa konec oktobra razprodan Helou Vin koncert v Šenčurju in Martinovanje na Dolenjskem. "Vsakič znova nas navduši odziv naše publike. Cenimo njihovo pripadnost in angažiranost. Naša navada je, da skoraj ob vsakem dogodku ljudi spodbudimo, da se na koncert posebej pripravijo. To v praksi pomeni ali da recimo pridejo na koncert s traktorji, v drugem primeru obuti v gojzarje, ali da naredijo recimo transparente. In naši poslušalci se na te akcije vedno odzovejo. Tako skupaj gradimo zgodbo podeželskega rokenrola,'' so dejali fantje iz skupine.

icon-expand Fehtarji predstavljajo novo skladbo. FOTO: I. Pečoler

''Fehtarji ljubimo harmoniko, Slovenijo, našo glasbo, podeželje, slovenske navade. Vrednote, ki jih zastopamo, so kreativnost, drznost, prepričljivost, pri glasbeni izvedbi pa nedvomno tudi kvaliteta. In splet vseh teh dejavnikov je pripeljal do tega, da smo našo glasbo poimenovali podeželski rock'n'roll. Od tu izhaja naslov našega novega albuma,'' so še pojasnili. Po treh živahnih uspešnicah so Fehtarji tokrat zamenjali kavbojke za elegantne obleke in gorenjske gore za idilično briško pokrajino. S ponosom namreč predstavljajo prvi valček z naslovom Dišali so tvoji lasje, katerega besede so že ob prvem poslušanju omrežile njihova glasbena srca. Avtor pesmi Matjaž Perenič namreč z zelo preprostimi, a močnimi metaforami opiše čar prvih in čar tistih skritih, morda prepovedanih ljubezni. In čeprav so tudi ljubezni minljive in čeprav nas včasih divji vihar razmeče kot regratove lučke v poletni nevihti, lahko tisti posebni čar z lepo pesmijo znova obiščemo. Zato Fehtarji verjamejo, da je glasba duševno zdravilo. Ali kot pravi zaključni verz nove pesmi: "Steci v pomlad, ni lepšega kot skupaj držat!'''

icon-expand Fehtarji in zvesto občinstvo. FOTO: M. Kosmač