Glasba

Fehtarji s projektom, kot ga v Sloveniji še ni bilo

Ljubljana, 07. 04. 2026 13.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Nov album napovedujejo maja.

Fehtarji so že od nekdaj tisti, ki si upajo stvari narediti drugače. Tako so se odločili tudi zdaj, saj tokrat pripravljajo projekt, kakršnega na slovenski glasbeni sceni še ni bilo. Glasbeniki, ki vedno znova dokazujejo, zakaj sodijo med najbolj vroča imena pri nas, so napovedali svoj tretji album, ki bo tokrat nekoliko neobičajen.

Fehtarji so sinonim za nekaj drugačnega in tudi ob svojem novem projektu se niso izneverili temu, da predstavijo nekaj povsem neobičajnega. Glasbeniki so napovedali svoj tretji album, ki pa tokrat prihaja kot videoalbum. "S tem se kot prvi v Sloveniji podajamo v tako obsežen glasbeno-vizualni projekt," so zaupali ob tem.

Fehtarji so sinonim za nekaj drugačnega.
FOTO: NEO VISUALS

Novost so napovedali na družbenih omrežjih in razkrili, kaj videoalbum sploh pomeni. "Album je kombinacija glasbe in vizualne pripovedi, saj bo vsako pesem že ob izidu spremljal videospot," so povedali in dodali: "Projekt nastaja že dlje časa, zadnje pol leta smo namreč preživeli v studiu, kjer smo snemali štirinajst novih pesmi, v zadnjih dveh mesecih pa smo začeli intenzivno snemati tudi videospote." Snemalne dneve imajo na vsake tri do štiri dni, do zdaj pa so jih posneli že devet.

Predstavili bodo prvi videoalbum.
FOTO: NEO VISUALS

Ob najavi videoalbuma, ki bo nosil naslov Strici so mi povedali, so na družbenih omrežjih zapisali: "Fehtarji smo malo starejši, upamo, da tudi malo modrejši, a še vedno zaljubljeni v podeželje in Gorenjsko. Ko smo pred letom dni sedeli v vaški oštariji, je beseda tekla o tem, o čem bi pripovedovale naše nove pesmi. Prisluhnili smo stricem, ki so imeli povedati mnogo zgodb. In tako tudi naš novi album nosi različne pripovedi, od tistih, ki se jih poje na ves glas, do tistih, ki zdržijo samo šepet."

Nov album napovedujejo maja.
FOTO: NEO VISUALS

Podrobnosti o posameznih skladbah za zdaj še niso razkrili, bo pa album žanrsko raznolik. "Na njem bodo skladbe od podeželskega rock'n'rolla in živahnih ritmov, do balad pa tudi pesmi za ljubitelje pristne narodnozabavne glasbe," so povedali o albumu, ki bo izšel 10. maja.

fehtarji strici so mi povedali videoalbum glasba videospoti

Viralna Kani: V Sloveniji je biti samozavesten tabu

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
cekin
Portal
Najbolj osovražena Britanka spet razburja: triletni hčerki za veliko noč tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
