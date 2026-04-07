Fehtarji s projektom, kot ga v Sloveniji še ni bilo

Fehtarji so sinonim za nekaj drugačnega in tudi ob svojem novem projektu se niso izneverili temu, da predstavijo nekaj povsem neobičajnega. Glasbeniki so napovedali svoj tretji album, ki pa tokrat prihaja kot videoalbum. "S tem se kot prvi v Sloveniji podajamo v tako obsežen glasbeno-vizualni projekt," so zaupali ob tem.

Fehtarji so sinonim za nekaj drugačnega. FOTO: NEO VISUALS

Novost so napovedali na družbenih omrežjih in razkrili, kaj videoalbum sploh pomeni. "Album je kombinacija glasbe in vizualne pripovedi, saj bo vsako pesem že ob izidu spremljal videospot," so povedali in dodali: "Projekt nastaja že dlje časa, zadnje pol leta smo namreč preživeli v studiu, kjer smo snemali štirinajst novih pesmi, v zadnjih dveh mesecih pa smo začeli intenzivno snemati tudi videospote." Snemalne dneve imajo na vsake tri do štiri dni, do zdaj pa so jih posneli že devet.

Predstavili bodo prvi videoalbum. FOTO: NEO VISUALS

Ob najavi videoalbuma, ki bo nosil naslov Strici so mi povedali, so na družbenih omrežjih zapisali: "Fehtarji smo malo starejši, upamo, da tudi malo modrejši, a še vedno zaljubljeni v podeželje in Gorenjsko. Ko smo pred letom dni sedeli v vaški oštariji, je beseda tekla o tem, o čem bi pripovedovale naše nove pesmi. Prisluhnili smo stricem, ki so imeli povedati mnogo zgodb. In tako tudi naš novi album nosi različne pripovedi, od tistih, ki se jih poje na ves glas, do tistih, ki zdržijo samo šepet."

Nov album napovedujejo maja. FOTO: NEO VISUALS