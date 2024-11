Fehtarji ustvarili himno Gorenjski: Zakaj bi hodili drugam, če je doma najlepše?

Vsi štirje smo Gorenjci in prav se nam je zdelo, da Gorenjska dobi svojo himno, so ob izdaji nove pesmi Gorenjska ljubljena povedali fantje iz skupine Fehtarji. Zase pravijo, da so pravi lokalpatrioti, kljub temu pa so del izjemno lepega in čustvenega videospota posneli v Dallasu, ko so na tekmi obiskali našega Luko Dončića. Preostanek je nastal na mrzlem Krvavcu, ko so lovili prve sončne žarke. V glavni vlogi se je tokrat preizkusil bobnar Domen Kovač, pridružila pa se mu je celo njegova mama.

Fehtarji so pravi lokalpatrioti in tokrat so se odločili, da bo nova pesem posvečena njihovi ljubi Gorenjski. "Gorenjska predvsem v stilu balad nima veliko pesmi. Kar se tiče narodnozabavnih skladb, kot so valčki in polke, je bila velikokrat opevana s strani Avsenikov. Kar se tiče balad, pa je bil čas, da jo naredimo mi, saj smo vsi Gorenjci," je povedal Domen Kovač, Samo Kališnik pa je dodal: "Kljub temu da je naslov Gorenjska ljubljena, je to hvalnica lepot Slovenije. Mi imamo vse: gore, reke, jezera, gozdove, in zakaj bi hodili drugam, če imamo doma najlepše."

Del videospota so posneli na delovnem dopustu v Dallasu, kjer so na povabilo našega najboljšega košarkarja Luke Dončića obiskali košarkarsko tekmo Dallas Mavericksov. "Naš izlet smo izkoristili za prijetno s koristnim. Kot govori tudi pesem, da v tujini iščeš srečo, smo del spota posneli v Dallasu. Zgodba govori, da srečo, denar, službo velikokrat iščemo zunaj, a srce vedno ostane v Sloveniji. Drugje je lepo, a domovina je samo ena," je zaupal Domen, ki je tokrat nastopil v glavni vlogi, Samo pa se je strinjal, da je spot s tem dobil drugo dimenzijo, ker v Sloveniji nimamo takšnih mest.

Ker so vsi fantje Gorenjci, je bilo snemanje videospota vseeno nekoliko drugače doma kot v tujini. "Doma je bilo predvsem mrzlo, saj smo snemali ob 6. uri zjutraj na Krvavcu, ko je sonce ravno vzšlo. Naše obleke so bili minimalne, bilo pa je minus tisoč stopinj. A za tako lepo sliko se je splačalo potrpeti," je zaupal Samo. Domen je še dodal, da so kadri uspeli šele v tretjem poskusu, saj v prvem poskusu ni bila dobra njegova pričeska. "V Dallasu sem imel daljše lase, tu krajše. Drugi poskus pa se ni izšel zaradi megle. Cel dan je bilo lepo, potem pa pridemo na eno planino in megla. To je bil naš zadnji poskus," je povedal in poudaril, da bi si vsi štirje očitali, če ne bi posneli lepih kadrov. Njihova ljuba Gorenjska je namreč morala dobiti lep videospot. "Med snemanjem smo imeli kurjo polt. Ampak sigurno ne morejo biti kadri Dallasa lepši kot kadri Slovenije, ker je pri nas veliko lepše," sta še družno dodala.

Domen je imel tokrat še nekoliko pomembnejšo vlogo, saj so fantje v pesem vključili bobne. "V studijskih skladbah redko vidimo in slišimo bobne. Tokrat smo prvič dodali bobne," je zaupal bobnar, prijatelj pa ga je dopolnil: "Nam so všeč vsi stili glasbe, zato se ne omejujemo in se ne bomo omejevali samo na narodnozabavno glasbo. Od nas lahko pričakujete marsikaj." Tudi to, da kljub temu da je Samo kot del skupine Kvatropirci znan kot odličen vokalist, je glavno pevsko nalogo tokrat prevzel Blaž Jenkole. "V tej pesmi je njegov vokal bolj 'pasal'. Sam sem preveč nežen," je povedal, Domen pa se je pošalil, da je Blaž ravno prav napadalen.

