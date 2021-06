Fehtarji v novem videospotu gostili 'sanjski' Ano Pusovnik in Anjo Širovnik

Fehtarji, skupina štirih glasbenih prijateljev, ki se je v zadnjem letu dodobra uveljavila na slovenski glasbeni sceni, po lanskoletni uspešnici Štorklje predstavlja čisto nov poletni hit z naslovom Sladoled. V videospotu pa sta jim družbo delali dekleti, ki sta še vedno v bitki za srce Sanjskega moškega.

Fehtarje sestavljajo štiri uveljavljena imena slovenske narodnozabavne glasbe, in sicer: Samo Kališnik, Matic Plevel, Domen Kovač in Blaž Jenkole. Pravijo, da jih družita neizmerno prijateljstvo in ljubezen do glasbe, zato so kljub temu, da v osnovi prihajajo iz različnih slovenskih glasbenih skupin (Kvatropirci, Ansambel Saša Avsenika …), za svojo dušo postali še Fehtarji.

icon-expand Fehtarji v družbi Anje in Ane. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Prva pesem Najboljši sem je izšla v lanskem maju in v tem času zabeležila več kot milijon in pol ogledov na spletni platformi YouTube. V jeseni so fantje izdali svoj drugi singel, predelavo znanih Štorkelj skupine Čuki. Štorklje so postale pravcati hit, pred kratkim pa je navdušenje nad skladbo pokazala tudi Anamaria Goltes, partnerica Luke Dončića, ko je s svojimi sledilci na Instagramu delila izsek iz videospota Štorkelj in razkrila, da je to trenutno ena njenih najljubših pesmi.

V letošnje poletje pa Fehtarji vstopajo s svojim prvim pravim poletnim hitom, in sicer gre za predelavo pesmi Sladoled, ki jo je v osnovi izvajala priljubljena slovenska skupina Yuhubanda. Njen avtor je Matjaž Vlašič, ki se pojavi tudi v videospotu Fehtarjev, odigral pa je kar lik sladoledarja. Vlašič pa ni edini znan obraz v video izdelku. "Fehtarji radi ližemo sladoled, še raje se pa družimo s sanjskimi ženskami," je izdal Samo Kališnik, basist v skupini. Fehtarji so skupaj s kreativno ekipo slovenske znamke sladoledov pripravili hudomušen, malo satiričen videospot, ki karikira navade Slovencev, povezane z odhodom na dopust in samim časom, ki ga preživijo ob morju. "Vedeli smo, da za svoj videospot potrebujemo dve zares simpatični dekleti. In ker smo Fehtarji radi aktualni, smo k sodelovanju povabili Ano Pusovnik in Anjo Širovnik, ki ju lahko spremljamo v aktualnem šovu Sanjski moški, hkrati pa se še obe borita za srce Gregorja Čeglaja. Včasih imamo res krompir!" v smehu dodaja Blaž Jenkole.

icon-expand Prizor iz videospota, v katerem je sodelovala 'sanjska' Ana Pusovnik. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Fehtarji si želijo, da bi njihova nova pesem popestrila vaše vožnje v službo ali na dopust, vaša druženja na plaži, trenutke, ko se predajate soncu, ali večere, ko ustvarjate nepozabne spomine s prijatelji. Za konec pravijo še: "Naj bo letošnje poletje zares enkratno. In četudi ne gre vedno vse po planu, se nikoli ne splača obupati. Na koncu vam življenje vedno pripravi sladko presenečenje."