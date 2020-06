Fehtarji videospot za pesem 'Najboljši sem' posneli v družbi znanih imen slovenske glasbe

Fehtarje, ki se držijo slogana 'Mi smo za polko in za rock'n'roll', sestavlja skupina glasbenikov, ki so že uveljavljena imena slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Fantje so v prvi vrsti zelo dobri prijatelji, vsak od njih pa je član svojega primarnega banda. V času epidemije so posneli svojo prvo pesem z naslovom 'Najboljši sem', nastal pa je tudi videospot, v katerem se pojavijo tudi znani gosti.

Samo Kališnik iz Kvatropircev, Matic Pleveliz Ansambla Saša Avsenika, Blaž Jenkoleiz Raubarjev ter Domen Kovač iz Ansambla Jureta Zajca, so skupino pod drugačnim imenom ustanovili že pred leti. Za njimi je kar nekaj nastopov, epidemija koronavirusa pa je bil razlog, da so pričeli snemati svoj debitantski album ter dokončevati prvo uradno pesem z naslovom 'Najboljši sem'. Glavni cilj skupine je ustvarjati visoko kvalitetno glasbo, ki vsebuje elemente narodno zabavne glasbe, popa ter rocka in je namenjena zabavi. Skratka, njihova misija je bila narediti nekaj svežega in drugačnega.

icon-expand Fehtarji so hkrati člani nekaterih znanih slovenskih ansamblov. FOTO: Rok Majhenič

Fantje so za skladbo 'Najboljši sem' posneli tudi videospot, ki je prva pesem prihajajočega projekta Fehtarjev. Avtorja skladbe sta brata Martin in Gregor Štibernik, skladbo pa so v originalu izvajali prav Slapovi, kjer je omenjena dvojica aktivno igrala. Pesem je na novo prirejena in malenkost modernizirana. "Ker je produkcija potekala v času epidemije, smo vedeli, da mora delovati združevalno. Zato smo k sodelovanju povabili znana imena nekaterih slovenskih glasbenih skupin - Dejana Kranjca iz Poskočnih muzikantov, Čuka Jožeta Potrebuješa in Jerneja Tozona, punce iz skupine Chicas ter Anžeta Zavrla iz skupine Gadi. V spotu so nastopili tudi Kvatropirec Jure Jaklič, Modrijan Rok Švab, Barbara Leben, Uroš Steklasa ter tudi legendarni avtor slovenskih glasbenih uspešnic Matjaž Vlašič", je povedal član Fehtarjev, Samo Kališnik.

icon-expand Fantje so med snemanjem spota uživali v dobri družbi. Na fotografiji z glavno igralko Marjanco Polutnik. FOTO: Tine Venko