Festival Coachella zaradi koronavirusa spet odpovedan

Kot je povedal predstavnik urada za javno zdravje v okrožju Riverside Cameron Kaiser , so se za odpoved festivala v tradicionalnem aprilskem času odločili zaradi ponovnega izbruha koronavirusne bolezni tako znotraj regije kot po vsem svetu. Na festival, ki privablja na tisoče udeležencev iz vsega sveta, bi lahko prišli tudi obiskovalci iz najbolj s covidom -19 prizadetih področjih. Zaradi narave in obsega festivala bi težko preprečili širjenje okužb, kar bi pomenilo preveliko tveganje za obiskovalce, so povzeli Kaiserjeve besede.

Coachello so odpovedali že lani, ko so se nadejali preložene jesenske izvedbe v oktobru, na kateri bi med drugim nastopiliRage Against the Machine, Travis Scott inFrank Ocean.

Po podatkih naj bi organizatorjem odpoved lanskega festivala prinesla 700 milijonov dolarjev izgube.