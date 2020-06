Festival elektronske glasbe Tomorrowland se seli na splet

Organizatorji belgijskega festivala elektronske glasbe Tomorrowland so se v obdobju epidemije novega koronavirusa in z njo povezanih omejitev zbiranja odločili, da bodo letošnjo izdajo preselil na splet. Festival bo pod naslovom Tomorrowland Around the World potekal 25. in 26. julija, vikend vstopnica zanj pa stane 20 evrov.

Čeprav v Belgiji že postopoma sproščajo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je tamkajšnja vlada izvedbo glasbenih festivalov prepovedala še najmanj do konca avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tomorrowland, eden največjih festivalov elektronske glasbe na svetu, ki letno v belgijsko mestece Boom privabi okoli 400.000 ljudi, pa kljub vsemu ne bo vrgel puške v koruzo. Organizatorji so se odločili, da bodo svojim podpornikom pripravili dvodnevno"digitalno festivalsko doživetje". icon-expand Tomorrowland letos kljub koronavirusu ne bo obupal, seli se na splet. FOTO: Profimedia Za ceno vikend vstopnice za 20 evrov bodo ljubitelji elektronike od doma lahko preko računalnika, pametnega telefona ali tablice, ob podpori najboljše dostopne tehnologije, krožili po osmih festivalskih prizoriščih, na katerih bodo po napovedih organizatorjev nastopila največja svetovna imena na elektronski plesni sceni. Manjkali ne bodo niti posebni učinki. Soustanovitelj festivala Michiel Beers je dejal, da si želijo s spletno izdajo ujeti duha Tomorrowlandain 'na novo izumiti festivalsko izkušnjo'.Želja organizatorjev je, da bi se na sto tisoče ljudi od Kanade do Avstralije zbralo pred ekrani in se odgovorno družili doma in v manjših skupinah. icon-expand Glasbeni festival je tudi pravi vizualni spektakel. FOTO: Profimedia