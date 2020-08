Festival Exit bo s spletnim projektom pomagal lačnim po svetu

Festival Exit s Svetovnim programom za prehrano (WFP), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, začenja spletni projekt Life Stream. S skupnimi močmi želijo priskočiti na pomoč milijonom ljudi po svetu, ki so se zaradi pandemije covida-19 znašli na robu lakote. Tako bodo med 3. in 6. septembrom nastopili mnogi znani glasbeniki, ki jih bodo lahko goreči oboževalci spremljali preko video prenosa.

Kljub temu da festival Exitletos odpade, bo slovita Petrovaradinska trdnjava na odru mts Dance Arene gostila velika svetovna in regionalna imena glasbene scene. Med nastopi se bodo predvajali videoposnetki in sporočila, ki pozivajo k varovanju okolja ter osveščajo o problemu lakote po svetu. Ob glasbenem dogajanju bo potekala tudi mednarodna okrogla miza, so sporočili organizatorji festivala.

icon-expand Festival Exit letos s prav posebno noto. FOTO: POP TV

Ustanovitelj in direktor festivala Exit Dušan Kovačević je dejal, da je izjemna čast, ko lahko festival združi moči s tako pomembno humanitarno organizacijo, kot je WFP Združenih narodov, ki vsako leto reši milijone ljudi po svetu."To leto je bilo težko za vse, ampak tudi v teh časih moramo poiskati moči, da naredimo vse, kar je v naši moči in pomagati najbolj ranljivim," je dodal. Po nekaterih podatkih je pandemija covida-19 kar 270 milijonov ljudi pahnila v ekstremne razmere, kar je 80 odstotkov več kot v preteklih letih. Life Stream je projekt, ki se je začel v lanskem letu z Zeleno R:Evolucijo in predstavlja največje ekološko gibanje pod okriljem Exita do danes. Partnerstvo s Svetovnim programom za hrano pa še dodatno širi obseg tega projekta, so zapisali organizatorji.