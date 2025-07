Festival Exit odprla 16-minutna tišina.

V Novem Sadu poteka glasbeni festival Exit, ki pa po navedbah organizatorjev poteka zadnjič. Kot so pojasnili minuli mesec, so od lani, ko so izrazili podporo študentskemu boju za svobodno in pravično družbo v Srbiji, izgubili vso javno finančno podporo, pritiskom pa da so izpostavljeni z namenom, da jim odvzamejo pravico do svobode mišljenja in izražanja. "Verjamemo, da svoboda nima cene, zato bo letošnja jubilejna izvedba festivala zadnja, ki bo potekala v Srbiji, kjer se svoboda govora duši," so dodali.

Spomnimo, proteste je sprožila zrušitev nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra lani, ki je zahtevala življenja 16 ljudi. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve. Prav zato se je festival začel s 16 minutami tišine v spomin na 16 žrtev nesreče.

Festival Exit bo potekal do nedelje, med nastopajočimi pa bodo med drugim Sex Pistols s Frankom Carterjem, Eric Prydz, Hot Since 82, Prodigy, I Hate Models, Solomun, DJ Snake, Hurts, Trym in RPR Soundsystem - Rhadoo, Petre Inspirescu in Raresh, Sonja Moonear in Runy. Prvi dan so med drugim že nastopili Tiesto, Amelie Lens in Nina Kraviz.

Festival je pred 25 leti nastal kot študentsko gibanje za mir in svobodo v Srbiji in na Balkanu. Od svojih začetkov do danes se je uveljavil kot eden vodilnih festivalov na svetu, ki je v Srbijo in regijo pripeljal velika glasbena imena, najprestižnejše evropske festivalske nagrade ter na stotine milijonov evrov turističnega prihodka.