Največji festival v regiji, trenutno pa verjetno tudi največji na svetu, srbski Exit, je v četrtek odprl svoja vrata. Festival letos praznuje 20. obletnico. Potekal bo vse do nedelje, prvi večer pa sta množico med drugimi razgrela DJ Snake in Senidah. Obiskovalci, ki morajo izpolnjevati enega od pogojev PCT, so prišli z vseh koncev sveta.

