Glasba

Festival Exit se iz Srbije seli v Črno goro

Podgorica, 14. 04. 2026 18.44 pred 14 dnevi 2 min branja 0

E.M. STA
Exit festival

Črnogorska vlada je minuli teden sprejela odločitev o podpori mednarodnim poletnim glasbenim festivalom, po kateri bo Črna gora lahko postala novi dom festivala Exit. Festival bo po napovedih vlade potekal v obmorskem mestu Ulcinj, od dogodka pa pričakujejo številne koristi.

"Organizacija dveh velikih mednarodnih glasbenih dogodkov pod skupnim imenom Exit to Montenegro v Ulcinju v prvi polovici julija in festivala Sea Dance v Budvi konec avgusta ima potencial ustvariti merljive gospodarske učinke za turistično industrijo in širše gospodarstvo, hkrati pa tudi zelo močan globalni promocijski učinek," je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina sporočila vlada v Podgorici.

FOTO: Arhiv organizatorja

Ta pričakuje, da bosta dogodka skupaj ustvarila najmanj 210.000 nočitev in več kot 40 milijonov evrov neposredne turistične potrošnje. Predlagana javna podpora znaša 1,5 milijona evrov iz državnega proračuna, dodatno podporo pa bosta zagotovili občini Budva in Ulcinj. "Z izvedbo tega projekta želi Črna gora postati ena vodilnih držav na področju dogodkovnega turizma v Evropi, sektorja, ki po svetu letno ustvari več kot 100 milijard evrov," je vlada še zapisala v sporočilu za javnost.

Festival Exit je pred 25 leti nastal kot študentsko gibanje za mir in svobodo v Srbiji in na Balkanu. Od tedaj se je uveljavil kot eden vodilnih festivalov na svetu, ki je v Srbijo in regijo pripeljal velika glasbena imena, najprestižnejše evropske festivalske nagrade in na stotine milijonov evrov turističnih prihodkov. Do lani je potekal v Novem Sadu, ker je izgubil vso javno finančno podporo, pa je bila njegova jubilejna, 25. izdaja po napovedih organizatorjev tam tudi zadnja.

Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
