Festival Exit se obeta v avgustu

Srbska premierka je organizatorjem Exita, ta v Novem Sadu poteka že 20 let, priporočila, naj se ne odpovedo letošnji festivalski izdaji in naj jo raje prestavijo na avgust, ko bo po presoji strokovnjakov epidemiološka slika v Srbiji in po številnih drugih evropskih državah popolnoma pod nadzorom.

Eden od ustanoviteljev festivala Dušan Kovačević je poudaril, da bodo ob organizaciji avgustovske izdaje v prvi vrsti poskrbeli za varnost in zdravje obiskovalcev ter vseh vpetih v organizacijo dogodka. "To bo naša glavna prioriteta. Ves čas bomo sodelovali z zdravstvenimi oblastmi, da bomo zadostili vsem varnostnim zahtevam in omogočili avgustovsko izvedbo festivala. Med strahom in optimizmom se vselej odločimo za slednjega, in navdušeni smo nad tem, da se bomo imeli to poletje priložnost družiti z našimi obiskovalci in najljubšimi izvajalci," je sklenil.