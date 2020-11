Festival Gora Rocka prejel posebno priznanje

Festival Gora Rocka že od vsega začetka poganja 250 prostovoljcev, ki za svoje delo ne želijo prejeti plačila. Zato ves izkupiček festivala organizatorji namenijo lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V 15. izvedbah festivala so tako doslej podarili že preko 160 tisoč evrov. Prejemnikov donacij je bilo v teh letih že preko sto, največji pa je projekt Botrstvo v Sloveniji , ki pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski z vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.





"Priznanje nam pomeni veliko čast in spoznanje, da so naše dobro delo prepoznale tudi najvišje inštance v Sloveniji. Priznanje pripada vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas in energijo namenijo za izvedbo festivala. Seveda pa festivala ne bi bilo brez naših obiskovalcev. Brez njih ni nas in ob tej priložnosti bi se jim radi močno zahvalil za njihov prispevek ter jim sporočili, da vsi upamo, da se čim prej srečamo na festivalu v živo," ob tem sporoča vodja odnosov z javnostmi festivala Nicolas Vanek. "Seveda pa v teh časih ne smemo pozabiti na vse naše sodelavce, brez katerih festival ne bi bil mogoč in ki jih je trenutna kriza koronavirusa najbolj prizadela. To so glasbeniki, ozvočevalci, lučkarji … ki so že od marca praktično brez dela. Tudi oni so pomemben del festivala in vsi upamo, da skupaj prestanemo te krizne čase," še dodaja.