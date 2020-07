Festival Lent bo letos zaključil poletje

"Prav lahko bi se izgovorili na koronavirus in se pridružili številnim organizatorjem, ki so svoje poletne festivale zaradi težav, ki so jih prinesli pandemija in z njo povezani ukrepi, preprosto odpovedali. A ga nismo. Ves čas karantene smo vztrajali: festival bo," so ta teden sporočili iz Narodnega doma Maribor.

Festival Lent, ki velja za eno največjih poletnih prireditev na prostem v Sloveniji, ponavadi poteka ob zaključku šolskega leta zadnji teden junija. Letos pa so ga bili organizatorji zaradi novega koronavirusa in ukrepov, ki so bili zaradi tega uvedeni v državi, prisiljeni prestaviti na konec avgusta.

Kot so dodali, se čutijo dolžne mestu in meščanom po prestani karanteni povrniti utrip, ki je zaznamoval mariborska poletja skozi zadnja tri desetletja, vse od prvega Festivala Lent. "Po mesecih brez kulturnih in drugih prireditev je festival še kako potreben," so prepričani.

Ker zaradi omejitev zbiranja niso smeli načrtovati večjih spektaklov in vzpostaviti večjih prizorišč, so se vrnili k formatu izpred desetletij. "Lahko bi rekli, da se Festival Lent 2020 vrača k svojemu izvoru, bistvu, srcu: k Dravi, k intimnejšim prizoriščem in butični ponudbi - torej k vsemu, kar je Festival Lent vse od nostalgičnih začetkov pred več kot tremi desetletji oddvojilo od podobnih, a zgolj komercialno usmerjenih festivalov," izpostavljajo v Narodnem domu.

Prednost pri snovanju programov so dali domačim ustvarjalcem, da bi tako pomagali kulturno-umetniškemu sektorju. Med drugim bodo nastopili Siddharta, Lačni Franz, Pero Lovšin, Vlado Kreslin, Elvis Jackson, Dan D, Papir in Simpatico. Če bo zdravstvena slika ugodna, se obeta tudi nekaj glasbenih gostov iz tujine, med njimi S.A.R.S., skandinavski jazzovski zvezdniki Rymden ter nizozemski saksofonist Yuri Honing s svojo zasedbo Wired Paradise.

Ponovno bodo na Festivalu Lent med drugim še stand-up in otroški program v Vetrinjskem dvoru, gastronomska ponudba Sladolent na promenadi ob Dravi ter ustvarjalne delavnice v Art Kampu v Mestnem parku. Tam bodo nekatere dejavnosti tekle že prej, ob koncu tedna, na ulicah in mestnih trgih pa načrtujejo izvedbo koncertov v sklopu cikla Pozor! Muzika na cesti. Čez poletje se bodo prav tako odvijale prireditve sklopa Živa dvorišča, ki ima letos deset let.

Najbolj okleščen segment festivala je Folkart. Načrtovali so gostovanje folkloristov iz Brazilije, Južne Koreje, Šrilanke in Nove Zelandije, a jih bodo zaradi omejitev potovanj nadomestili folkloristi iz Slovenije, Hrvaške, Češke, Bolgarije, Madžarske in Španije.

Organizatorji Festivala Lent so se odpovedali tudi glavnemu odru, ki je bil ponavadi na plavajočem odru na Dravi ali na Trgu Leona Štuklja, ostajajo pa med drugim Večerov oder pri Fontani pri Stari trti, Jurčkov oder pri Vodnem stolpu ter Minoriti v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

Sodni stolp, ki ga občina trenutno obnavlja, bo s svojim programom gostoval v Minoritski cerkvi, med redkimi prizorišči v zaprtem prostoru pa je še Dvorana Union, kjer bo ponovno Salon glasbenih umetnikov. S ciljem zagotavljanja varne razdalje med obiskovalcu bo število obiskovalcev omejeno na vseh prizoriščih.