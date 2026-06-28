Festival Lent tudi letos s pestrim dogajanjem

Na letošnjem festivalu je po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine "ponovno za vsakogar nekaj, in to na visokem kakovostnem nivoju" . Do 4. julija napoveduje 253 dogodkov, od tega 99 koncertov, na 27 prizoriščih po mestu.

Program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče je znova Trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile zasedbe Morcheeba, Dubioza kolektiv in Laibach. V Maribor prihajajo še Magnifico, Mi2, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič ter trojček Predin, Kreslin in Lovšin.

Med nastopajočimi na Jazzlentu bodo Theo Croker, Adam Ben Ezra in Michael Oliveira, v Sodnem stolpu Patetico, Jadranka Juras kvartet in Terrafolk. Na odru na Trgu najstarejše trte bodo obiskovalce med drugim zabavali Katalena, Poum Tchack in Hauptman, na odru pri Vodnem stolpu Zmelkoow, Repetitor, Soulfingers in Elevators.

Salon glasbenih umetnikov v Dvorani Union je rezerviran za koncerte klasične glasbe, študentski KMŠ Oder je letos na Glavnem trgu. Mestni park bo v znamenju festivala ustvarjalnosti za družine in otroke Art kamp, ulično gledališče Ana Desetnica bo tokrat v akciji vse dni festivala.

Festival Lent velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji in enega najstarejših v Evropi. Lani so našteli nekaj manj kot 140.000 obiskovalk in obiskovalcev.