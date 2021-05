Festival Ljubljana napovedal 69. festivalsko poletje

Po besedah Darka Brleka , direktorja festivala, so letos sestavili program, ki bo v Ljubljani gostil svetovno znana imena in tudi številne domače umetnike.

Po besedah ljubljanskega župana je bila kultura v času epidemije covida-19 ena tistih panog, ki je bila najbolj prizadeta, če se prišteje še gostinstvo in hotelirstvo, pa je bil prizadet celotni sektor turizma. Letos bodo dali poudarek evropskim turistom, z Ljubljana Festivalom pa prestolnici in Sloveniji po njegovih besedah vračajo kulturno življenje ter možnost zaslužka za tiste poklice, ki sodelujejo pri festivalu, kot so oblikovalci luči in zvoka.

Med nastopajočimi bodo pevci Ana Netrebko, Elina Garanča, Sonya Yoncheva, Sabina Cvilak, Jonas Kaufmann, Jusif Ejvazov, Placido Domingo, Jose Cura in Branko Robinšak , pianista Martha Argerich in Arcadi Volodos , flavtistka Irena Grafenauer , harmonikar Marko Hatlak , Zbor Dunajskih dečkov , Kraljevi orkester Concertgebouw z dirigentom Danielom Hardingom , Filharmonični orkester Baltskega morja in Zbor Furlanije - Julijske krajine.

Glasba slovenskega skladatelja bo zazvenela tudi ob zaključku festivala 8. septembra, ko bo nastopil S imfonični orkester Radia ORF z Dunaja. Poustvaril bo prav za to priložnost naročeno noviteto Vita Žuraja . Med odprtjem in zaključkom se bodo zvrstila številna domača in tuja imena, nekatera so na festivalu prav tako že nastopila.

Mariborski operni in baletni ansambel bosta izvedla Puccinijevo Madamo Butterfly in balet Peer GyntEdwarda Cluga, Ensemble Dissonance bo s sopranistkoNiko Gorič in dirigentom Markom Letonjo spomnil na Mahlerja v Ljubljani. Plesni del bo ponudil tudi performansTango Story Andreje Podlogarin Blaža Bertonclja, lani odpadli muzikalLolitaiz Sankt Peterburga in uspešnico z Broadwaya Chicago. V gledališkem delu bosta na sporedu predstavi In stoletje bo zardelo, Primer Kocbek Anton Podbevšek Teatra po monografijiAndreja Inkreta ter koprodukcijaVsi ptice po dramskem tekstu Wajdija Mouawade.

Brlek je omenil tudi nekaj festivalskih stalnic, kot so mojstrski tečaji pod umetniškim vodstvom Branimirja Slokarja in mednarodna likovna kolonija med 11. in 16. julijem. Festival bo po njegovih besedah lahko sprejel več obiskovalcev kot lani, ker bodo sedišča na enometrski razdalji.