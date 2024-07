Festival Overlake: novo poglavje elektronske glasbe v Sloveniji

Valentino Kanzyani in DJ Umek sta po 15 letih zopet nastopila na istem dogodku. Umek se je spominjal, kako sta s kolegom prečesala celoten svet in ob tem dodal, da se je v tem času zgodilo vse, kar se je lahko. Organizatorji so se za pionirja elektronske glasbe pošteno potrudili in na koncu jim je uspelo, da sta tako znani imeni nastopili na Festivalu Overlake.

Umek si želi tudi v prihodnje nastopati na lepih kotičke domovine, med drugim želi glasbo vrteti po slovenskih gradovih, med željami ostaja pa tudi nastop v Postojnski jami.