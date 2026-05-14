Festival Sziget tudi letos z zvezdniško zasedbo

Festival Sziget je razkril program za letošnje leto, ki združuje velika svetovna imena, številne pionirje in najbolj aktualne mlade izvajalce. Program tudi letos ponuja izjemno širok žanrski razpon – od popa, rocka in indieja do elektronike, hip-hopa in alternativnih klubskih zvokov.

Med najbolj pričakovanimi koncerti so nastopi priljubljene angleške zasedbe Florence + The Machine, ameriškega dua Twenty One Pilots in britanskih rockerjev Bring Me The Horizon. Pop noto letošnji izdaji bosta dodala priljubljena Lewis Capaldi in Zara Larsson, medtem ko bo za mlajšo generacijo obiskovalcev poskrbel vse bolj priljubljeni ameriški pevec Sombr. Pod udarni elektronski zaključek se bo podpisal Američan Skrillex.

Med odmevnejšimi imeni so še Peggy Gou, Natasha Bedingfield, Skepta, Jorja Smith, Wolf Alice ter hrvaški evrovizijski fenomen Baby Lasagna. Prav tako se v letošnji ediciji vrača dodaten dan dogajanja, tako imenovan Day Zero, na katerem bosta med drugim nastopili skupini Faithless in Morcheeba ter Goran Bregović z zasedbo Wedding and Funeral Orchestra.

Festival bo poleg glasbenih nastopov tudi letos ponudil več sto spremljevalnih vsebin, od gledališča, sodobnega cirkusa, plesnih performansov in umetniških instalacij do delavnic, športnih aktivnosti in dnevnih družabnih dogodkov.