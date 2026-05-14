Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Festival Sziget tudi letos z zvezdniško zasedbo

Budimpešta, 14. 05. 2026 08.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Zara Larrson

Festival Sziget, eden največjih evropskih festivalov, se avgusta vrača v Budimpešto. Tudi letos bodo naše vzhodne sosede obiskala največja svetovna imena, med njimi priljubljene zasedbe Florence + The Machine, Twenty One Pilots in Bring Me The Horizon, pop zvezdnika Lewis Capaldi in Zara Larsson ter vse bolj priljubljeni ameriški pevec Sombr.

Festival Sziget je razkril program za letošnje leto, ki združuje velika svetovna imena, številne pionirje in najbolj aktualne mlade izvajalce. Program tudi letos ponuja izjemno širok žanrski razpon – od popa, rocka in indieja do elektronike, hip-hopa in alternativnih klubskih zvokov.

Festival Sziget tudi letos z zvezdniško zasedbo
Festival Sziget tudi letos z zvezdniško zasedbo
FOTO: Organizator

Med najbolj pričakovanimi koncerti so nastopi priljubljene angleške zasedbe Florence + The Machine, ameriškega dua Twenty One Pilots in britanskih rockerjev Bring Me The Horizon. Pop noto letošnji izdaji bosta dodala priljubljena Lewis Capaldi in Zara Larsson, medtem ko bo za mlajšo generacijo obiskovalcev poskrbel vse bolj priljubljeni ameriški pevec Sombr. Pod udarni elektronski zaključek se bo podpisal Američan Skrillex.

Med odmevnejšimi imeni so še Peggy Gou, Natasha Bedingfield, Skepta, Jorja Smith, Wolf Alice ter hrvaški evrovizijski fenomen Baby Lasagna. Prav tako se v letošnji ediciji vrača dodaten dan dogajanja, tako imenovan Day Zero, na katerem bosta med drugim nastopili skupini Faithless in Morcheeba ter Goran Bregović z zasedbo Wedding and Funeral Orchestra.

Festival bo poleg glasbenih nastopov tudi letos ponudil več sto spremljevalnih vsebin, od gledališča, sodobnega cirkusa, plesnih performansov in umetniških instalacij do delavnic, športnih aktivnosti in dnevnih družabnih dogodkov.

sziget budimpešta festival 2026 nastopajoči

Šank Rock po Zuljanu zapušča še Samo Jezovšek

24ur.com Na odru Szigeta navdušila znana glasbena imena
24ur.com Na festivalu Sziget tudi številni Slovenci
24ur.com Svetovne glasbene zvezde na madžarskem Sziget festivalu
24ur.com V Budimpešti se je začel glasbeni festival Sziget
Bibaleze.si Vsi v Velenje - začenja se Pikin festival!
24ur.com Vnukinja Elvisa Presleyja prihaja k našim južnim sosedom
24ur.com Špancirfest se bliža – izvedite zakaj mora biti na vašem seznamu tega poletja!
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
cekin
Portal
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713