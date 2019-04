Festival Woodstock 50 uradno odpovedan

Znano je, da se je legendarni festival Woodstock odvil med 15. in 18. avgustom leta 1969, letos pa so ob 50. obletnici tega festivala miru, ljubezni in glasbe, na katerem so takrat med drugim nastopili Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker inSly and The Family Stone, najavili velik dogodek ob počastitvi abrahamovske obletnice. A očitno zdaj iz tega ne bo nič.

"Kljub temu, da smo vložili ogromno časa, truda in zavzetosti, ne verjamemo, da se produkcija festivala lahko izvede kot dogodek, ki je vreden blagovne znamke Woodstock, in da bi hkrati zagotavljala zdravje in varnost umetnikov, partnerjev in udeležencev. Po skrbnem premisleku so se partnerji festivala odločili za odpoved. Čeprav je bila odločitev težka, verjamemo, da je bila to najbolj preudarna odločitev za vse vpletene strani," so sporočili organizatorji, med katerimi je bil tudi Michael Lang, soustanovitelj in koproducent originalnega Woodstocka.