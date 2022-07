Festivala Ultra in Exit privabila množico ljudi z vsega sveta

Množice ljudi, dobra glasba, zabave do jutra so na različnih festivalih ta vikend. V Splitu so ljubitelji elektronike beležili nepozabne spomine na festivalu elektronske glasbe Ultra Europe. Po koronskem dvoletnem premoru ga je letos obiskalo kar 80 tisoč ljudi z vsega sveta: Kanade, Združenih držav, Brazilije in seveda s stare celine. Več tisoč glavo množico so zabavala velika imena elektronike, med drugimi Above and Beyond, Afrojack, Armin van Buuren in Tisto. Prav tako izjemno priljubljen festival v regiji, Exit, pa je letos ponovno postregel z izjemnimi domačimi in tujimi nastopajočimi