Na kateri festival letos v naši bližini?

Festival pa ponuja še marsikaj drugega, saj s svojim mnogoplastnim prepletanjem kulture, umetnosti, glasbe, gledališča, kulinarike in druženja uspešno nagovarja obiskovalce vseh starosti in vseh okusov. Je namreč festival vseh generacij, na katerem svoje mesto najde staro in mlado.

V Mariboru poteka tradicionalni Festival Lent, ki je letos na glavnem odru že ponudil Dubiozo Kolektiv in Parni valjak, kjer se obetajo še Magnifico (24. 6.), Gibonni (27. 6.) in Umek (28. 6.). JazzLent bo ponudil izvajalce: The Bodhisattwa Trio ● Jazz Podij 2: Foltin (24. 6.), Bombino (25. 6.), Rabih Abou-Khalil, Joachim Kuehn feat. J. Cagwin (27. 6.), José James presents "Lean on me" (29. 6.).

14. INmusic festival v Zagrebu, ki bo letos med 24. in 26. junijem bodo glavni THE CURE , poleg njih bodo nastopili še: Foals, Suede, Garbage, LP, The Hives, Johnny Marr, Santigold, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Siddharta in številni drugi.

Bluesland, mednarodni blues festival, bo svojo premierno izvedbo doživel konec meseca junija. Festival bo potekal pod zvezdami, v osrčju Ljubljane, na Ljubljanskem gradu od četrtka, 27. junija, do sobote, 29. junija. Na treh večerih blues glasbe bodo nastopili Richie Kotzen, Ana Popovic, Eric Gales, Mike Sponza, Sven Hammond, Kirk Fletcher, Rosedale, Manu Lanvin, Laura Cox Band, Bad Notion, Tomislav Goluban Band in Shuffle Truffle.

Nastopajoči: The Cure, Greta Van Fleet, Skepta, IAMDDB,Carl Cox, Amelie Lens, The Chainsmokers, DJ Snake, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Desiigner, Sofi Tukker, Tom Walker Chase&Status in drugi.

Legendarni The Cure so prvo ime festivalov INmusic v Zagrebu in Exit v Novem Sadu.

Na vsakoletni metalski veselici se bodo letos zvrstili: Dimmu Borgir, Arch Enemy, Dream Theater, Tarja, Soilwork, Neurosis, Rotting Christ, Hypocrisy, God is an Astronaut, Korpiklaani, Fintroll in številni drugi.

Petkov večer, 2. avgusta, bodo Dragon Stageu zaznamovali nastopi domačih rock velikanov Siddharta , jamajške reggae skupine Inner Circle , sloviti hrvaški punk-rockerje Psihomodo Pop , vsem znane domače punk rock legende Pankrti , nato Multiball in Back Ivy , na elektronskem odru Arena Experience pa bo nastopil sloviti Jay Hardway , ob njem pa Galoski, Avadox, Saberz, Sid Cisse in drugi.

Že naslednji dan, v četrtek 1. avgusta, boste poleg številnih spremljevalnih dogodkov, na Dragon Stageu videli in slišali vrhunske avstralske DUB FX , slovito britansko heavy metal skupino Skindred , izjemni slovenski skupini Elvis Jackson in Noctiferia , hrvaške legendarne rokerje Goran Bare & Majke in Irdorath . Na Arena Experience odru bo ta večer kraljeval razvpiti nizozemski didžej Sander Van Doorn, nastopili pa bodo tudi Jimmy Clash, Petar Dundov, Sasha Mikac, Arsello in drugi.

Sobotni (3. avgust) veliki finale festivalskega programa bo na glavnem odru, Dragon Stageu, pripadel sloviti hrvaški skupini Parni Valjak , ameriški metal skupini Soulfly z razvpitim Maxom Cavalero (znanim tudi iz skupine Sepultura), sloviti angleški rapcore, dub, dancehall in ragga skupini Asian Dub Foundation , nato La Fanfarria Del Capitan (Argentina), Captain Morgan's Revenge in Jaja Bojz . Arena Experience pa bo gostila slovitega domačega, svetovno znanega didžeja Umeka , ob njem pa bodo nastopili še Sylvain, Veztax, Wattex, TGW, Busta Row in drugi.

Punk Rock Holiday 1.9, Sotočje, Tolmin (5. do 9. avgust)

Poskočno-nabriti punk ritmi bodo letos zveneli ob zvokih zasedb kot so: NOFX, Descendents, Pennywise, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sick of it All, Ignite, Less Than Jake, Good Riddance, Pulley, Teenage Bottlerocket, Masked Intruder, Pup Iron Reagan, Booze & Glory, Dave Hause & The Mermaid, Cigar Pears, ...

SZIGET Festival, Budimpešta, Madžarska (7. do 13. avgust)

Nastopajoči: Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, Posta Malone, Twenty One Pilots, The 1975, The National, Macklemore, Martin Garrix, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, James Blake, Kodaline, Chvrches, Tom Odell, Razorlight, Son Lux, ...