Festivalu Tomorrowland grozi milijonska kazen zaradi kozarcev za enkratno uporabo

"Na prizorišču festivala so uporabljali kozarce za enkratno uporabo, kar je v nasprotju z okoljsko zakonodajo in je zato okoljski prekršek," je sporočila neimenovana tiskovna predstavnica flandrijskega ministrstva za okolje.

Na podlagi poročila flandrijskega ministrstva je sedaj na potezi državno tožilstvo, ki bo odločalo, ali bo zadevo kazensko preganjalo ali jo bo predalo uradu za globe na ministrstvu za okolje. Višina globa je lahko največ dva milijona evrov. Poleg tega bi lahko upoštevali tudi stroške, ki jih je festival prihranil na račun neupoštevanja predpisov. To vsoto trenutno nadzorni organi ocenjujejo na več kot 1,5 milijona evrov, je še povedala tiskovna predstavnica.

Na festivalu Tomorrowland , ki poteka v bližini Antwerpna in velja za enega od največjih festivalov elektronske glasbe na svetu, so letos kozarce za večkratno uporabo uporabljali le v določenih zaprtih prostorih, kot je VIP prostor.

V Flandriji, nizozemsko govorečem delu Belgije, je od junija lani dovoljeno, da na dogodkih za pitje pijače ponujajo zgolj kozarce za večkratno uporabo. Lani so bile možne izjeme v primeru, da so imeli organizatorji še zalogo kozarcev za enkratno uporabo. Po navedbah flandrijskega ministrstva za okolje je izjema veljala tudi za Tomorrowland, kjer pa so zalogo kozarcev za enkratno uporabo očitno želeli porabiti tudi letos.

V mestu Boom je od 19. julija do nedelje potekal festival Tomorrowland z več sto tisoč obiskovalci. Po podatkih belgijske policije so skupno na festivalu aretirali 149 ljudi, od tega 29 zaradi preprodaje mamil.