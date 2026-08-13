Firbci predstavljajo poročno pesem: Pred oltarjem sem pozabil besedilo

"Očitno sem res nekaj naredil prav, zaradi tega se naslov pesmi tako imenuje," je o novi pesmi Firbcev, ki nosi naslov Neki sm naredu prav, povedal Jaka Šinkovec. Nova čustvena balada pa ima za skupino, še posebej za njihovega pevca, prav poseben pomen, saj je prvič javno zazvenela v cerkvi na njegovi poroki kot presenečenje za njegovo drago.

Tjaša in Jaka sta si obljubila večno zvestobo. FOTO: Arhiv izvajalca

Jaka je idejo za pesem dobil, ko je zaročil Tjašo Kramarič. "Prišel sem do ideje, da bi ji eno pesem zapel na cerkvenem delu. Želel sem jo napisati sam, a ker je moj brat veliko boljši v tem, sem pristopil do njega in mu povedal idejo. Malo sem mu povedal zgodbo, ki jo itak pozna," je zaupal pevec in nadaljeval: "20. junija na moj rojstni dan, mesec dni pred poroko, je ob dveh zjutraj po veselici Gašper prišel do mene, v okvirju pa mi je prinesel pesem. Melodijo mi je poslala na mail."

Firbci predstavljajo novo pesem z naslovom Neki sm naredu prav. FOTO: Arhiv izvajalca

S Firbci so imeli tako mesec dni časa, da so v cerkvi povadili pesem, ki so jo nato zapeli na poroki. Presenečenje za nevesto je popolnoma uspelo, saj se Tjaši ni sanjalo, da bo na že tako čustven dan jokala tudi zaradi pesmi, posvečene njej. "To je dobesedno najina zgodba. Kaj se nama je zgodilo, kako sva šla čez vse to obdobje," je razkril Jaka in priznal, da bi zaradi njegove živčnosti skoraj ostala brez presenečenja. "Na začetku maše in poročnega obreda sem jaz pozabil cel refren. Zraven mene je sedel moj brat kot priča in ko sem mu to prišepnil, je čisto celo mašo razmišljal, kako gre pesem. Hvala bogu je moj brat tak štručko, da se je spomnil tistega dela in ko so fantje pristopili do mene, je šlo vse po načrtu. Glas se je sicer malo tresel, kar sem pričakoval, saj mi res ni bilo vseeno, ampak sem naredil tudi takrat prav in odpel tako, kot se zagre," je zaupal.

Pesem je bila presenečenje za nevesto. FOTO: Arhiv izvajalca

Kateri del je v pesmi, katere videospot je sestavljen iz posnetkov njune poroke, pa mu je najtežje zapeti? "V cerkvi sem zapel polovični del pesmi, kot jo slišite sedaj. Če bi pel vse kitice, tudi tisto, ki poje o najinem sinu, potem bi mi bilo tisto najtežje. Takrat pa mi je bil najtežji tisti del, ko zapojem, da jaz drhtim in ti z menoj, zdaj pred Bogom dam obljubo, da za vedno bom le tvoj. To se te dotakne. Pa seveda zadnji stavek: Se vprašam, kdo mi te je dal, nekaj sem naredil prav," je povedal Jaka, ki je ob prvem poslušanju pesmi tudi sam potočil solzo. Bratu je sicer 100-odstotno zaupal in kot pravi, je naredil točno tako, kot si je zamislil.