Filipini slavili na prvi azijski različici Evrovizije

Carmelle Collado je zmagala s pesmijo Sobra-Sobra (Preveč), v kateri se prepletata angleščina in tagalog, opisujejo pa jo med drugim kot poklon močnim filipinskim ženskam in optimističen poziv k opolnomočenju žensk.

Carmelle Collado je slavila na azijski različici Evrovizije. FOTO: Profimedia

Filipini so tako osvojili zmago na prvi azijski različici Tekmovanja za pesem Evrovizije. Collado je prejela največ točk tako od gledalcev kot od strokovne žirije in zmagala z 211 točkami, na drugem mestu je končala Tajska s 170, na tretjem pa Vietnam s 164 točkami. Tekmovanja se je udeležilo 11 držav, poleg Filipinov še Vietnam, Južna Koreja, Tajska, Kambodža, Laos, Mongolija, Butan, Bangladeš, Nepal in Malezija.

Tajsko, kjer je tekmovanje potekalo, je predstavljal Mang x Daou. FOTO: Profimedia

Finaliste za azijsko Evrovizijo so izbrali na nacionalnih tekmovanjih; med njimi so bili nekateri uveljavljeni zvezdniki. Nastopila je tudi bolgarska pevka Dara, ki je maja na Dunaju s pesmijo Bangaranga zmagala na Evroviziji 2026. Azijska Evrovizija se je sicer soočala s težavami s produkcijo in slabo prodajo vstopnic, med sodelujočimi pa ni bilo nekaterih največjih držav, kot so Indija, Japonska in Kitajska.

Malezijska predstavnica je bila Aina Abdul. FOTO: Profimedia

Azijska različica Evrovizije je sledila poskusu organizacije ameriške različice leta 2022, ki pa je ostala enkraten dogodek, saj ponovitve niso organizirali. Hkrati je sovpadla s 70-letnico Tekmovanja za pesem Evrovizije, ki so ga prvič organizirali leta 1956.