Firbci in Burjana o praznih posteljah: To je naše življenje

Firbci in Burjana so združili moči in v svet poslali prvo skupno pesem z naslovom Prazna postelja. "Moj brat Gašper je znova ustvaril čudovito besedilo in melodijo. On inspiracijo vleče iz lastnega življenja. Ta pesem opisuje prav to, kar on čuti, čeprav se lahko v njej najde tudi kdo drug, ne samo glasbeniki. To je naše življenje, gremo od doma, podnevi spimo, ponoči nastopamo," je povedal pevec Firbcev Jaka Šinkovec.

Fantje iz skupine Firbci predstavljajo nov duet. FOTO: Izvajalec

Prav zato sta v videospotu glavno vlogo odigrala Gašper in njegova zaročenka Klara, ki se s tovrstnim življenjem srečujeta že nekaj let. "Sama sporočilnost pesmi je za nas zelo močna. Glasbeniki imamo težavo si najti partnerja, ki bi razumel naš svet. Zato samo kapo dol tistim, ki so zraven ob glasbenikih, ki to razumejo, podpirajo in vedo, da si jim varno zavetje ter da to delaš s srcem. Na koncu koncev itak delaš za oba," se je strinjala Burjana, Jaka pa se je znova zahvalil vsem partnerkam članov skupine Firbci.

Kako pa je v resnici prišlo do njihovega sodelovanja? "Sodelovali smo pri enem televizijskem projektu, Burjana je zapela eno našo pesem in odzivi so bili zelo lepi. Ko smo se pogovarjali o tem, smo ugotovili, da naši glasovi kar lepo pašejo skupaj in smo se odločili, da jo povabimo k tej pesmi. Imeli smo jo v predalu, Gašper jo je napisal z mislijo, da bo v njej pelo dekle," je zaupal Jaka, Burjana pa je dodala, da je bila povabila zelo vesela. "Imajo zelo veliko populacijo oboževalcev, ki so pravi žurerji, moji so morda malo starejši, zato se mi zdi, da je bila to odlična kombinacija s pravo energijo," je prepričana.

Burjana je prvič zapela s Fribci. FOTO: Izvajalec

Med njunim obiskom na naši medijski hiši pa nismo mogli mimo šale o Jakovi višini, ki je glasbenikom kar nekaj preglavic povzročila tudi na snemanju videospota. "Tudi če sem obula 12 centimetrov visoke pete, ki so najvišje v moji omari, ga po višini nisem mogla ujeti," se je pošalila pevka. Kako pa je bilo snemati videospot, da se njuna višinska razlika ni tako poznala? Preverite v spodnjem videu.