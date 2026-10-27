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Glasba

Firbci in Burjana o praznih posteljah: To je naše življenje

Ljubljana, 27. 10. 2026 12.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
firbci burjana prazna postelja cover art

Živeti z glasbenikom ni tako sanjsko, še najmanj pa tako preprosto, kot se morda sliši. Njihov urnik ni takšen kot urnik navadnih smrtnikov, saj pogosto ponoči nastopajo, zato se njihovi partnerji v posteljo večkrat odpravijo sami. Tega se zelo dobro zavedajo tudi Firbci in Burjana, ki so v novi pesmi, pri kateri so prvič moči združili kot duet, opisali prav tovrstne občutke.

Firbci in Burjana so združili moči in v svet poslali prvo skupno pesem z naslovom Prazna postelja. "Moj brat Gašper je znova ustvaril čudovito besedilo in melodijo. On inspiracijo vleče iz lastnega življenja. Ta pesem opisuje prav to, kar on čuti, čeprav se lahko v njej najde tudi kdo drug, ne samo glasbeniki. To je naše življenje, gremo od doma, podnevi spimo, ponoči nastopamo," je povedal pevec Firbcev Jaka Šinkovec.

Fantje iz skupine Firbci predstavljajo nov duet.
Fantje iz skupine Firbci predstavljajo nov duet.
FOTO: Izvajalec

Prav zato sta v videospotu glavno vlogo odigrala Gašper in njegova zaročenka Klara, ki se s tovrstnim življenjem srečujeta že nekaj let. "Sama sporočilnost pesmi je za nas zelo močna. Glasbeniki imamo težavo si najti partnerja, ki bi razumel naš svet. Zato samo kapo dol tistim, ki so zraven ob glasbenikih, ki to razumejo, podpirajo in vedo, da si jim varno zavetje ter da to delaš s srcem. Na koncu koncev itak delaš za oba," se je strinjala Burjana, Jaka pa se je znova zahvalil vsem partnerkam članov skupine Firbci.

Kako pa je v resnici prišlo do njihovega sodelovanja? "Sodelovali smo pri enem televizijskem projektu, Burjana je zapela eno našo pesem in odzivi so bili zelo lepi. Ko smo se pogovarjali o tem, smo ugotovili, da naši glasovi kar lepo pašejo skupaj in smo se odločili, da jo povabimo k tej pesmi. Imeli smo jo v predalu, Gašper jo je napisal z mislijo, da bo v njej pelo dekle," je zaupal Jaka, Burjana pa je dodala, da je bila povabila zelo vesela. "Imajo zelo veliko populacijo oboževalcev, ki so pravi žurerji, moji so morda malo starejši, zato se mi zdi, da je bila to odlična kombinacija s pravo energijo," je prepričana.

Burjana je prvič zapela s Fribci.
Burjana je prvič zapela s Fribci.
FOTO: Izvajalec

Med njunim obiskom na naši medijski hiši pa nismo mogli mimo šale o Jakovi višini, ki je glasbenikom kar nekaj preglavic povzročila tudi na snemanju videospota. "Tudi če sem obula 12 centimetrov visoke pete, ki so najvišje v moji omari, ga po višini nisem mogla ujeti," se je pošalila pevka. Kako pa je bilo snemati videospot, da se njuna višinska razlika ni tako poznala? Preverite v spodnjem videu.

Pesem nekoliko spominja na disco uspešnice iz 80. let, tako Dolenjec kot Štajerka pa priznavata, da je res takšna. "Mislim, da takšnih pesmi že nekaj časa ni bilo oziroma jih je zelo malo. Prav zato se lahko več generacij najde v tej pesmi in to je bil naš cilj," sta se nasmehnila glasbenika, ki namigneta, da bodo zagotovo kdaj tudi skupaj nastopili v živo. "Spremljajte nas in zagotovo vas kdaj presenetimo," sta se zasmejala za konec.

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