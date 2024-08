Firbci v enem dnevu z ogledi podrli rekord med slovenskimi ansambli

Ni ga Slovenca, ki ne pozna brajd. Nekateri poznajo tiste Slakove, drugi tiste prave, ki nam dajejo senco, veliko pa jih pozna hrvaško uspešnico Lime Lena in Alena Vitasovića, ki je prevzela Slovenijo. "Takoj po izdaji pesmi sem stopili v kontakt z Limo Lenom in mu predlagal duet Brajd v slovenskem jeziku," je povedal Gašper, ki je harmonikar skupine Firbci. "Ker se je Lima odzval zelo pozitivno in že ob prvem poslušanju slovenske verzije začutil pesem, smo jo posneli v enem tednu," je dodal.

Firbci so takoj po ideji, da bi posneli slovenske Brajde, prišli v kontakt z Alenom Klepčarjem, ki je slovensko besedilo iz rokava stresel v eni uri. Po 12 urah v studiu so imeli končano audio verzijo skladbe. Naslednji dan je Alen s svojim mikrofonom in vsem potrebnim sedel v avto in se odpravil v Pulj, kjer je posnel še Limo Lena.

Firbci in Lima Len. FOTO: Žiga Gjuro icon-expand

Med snemanjem videospota so zelo uživali. Snemalni dan bi lahko primerjali z žurko, ki traja od jutra do večera. Firbci so samo v 24 urah z več kot 220.000 ogledi presegli rekord med ansambli in s tem dokazali, da je harmonika še vedno pomemben del slovenske kulture, ki je pri srcu mladim in vsem, ki so mladi po duši. Jaka, član skupine, je povedal: "Ne morem verjeti, kakšno povpraševanje smo dobili v samo enem dnevu. Telefoni kar pregorevajo od čestitk in ponudb za koncerte in veselice. Firbci že sedaj vemo, da bo do konca leta pestro kot še nikoli do sedaj, in da se bo to nadaljevalo še v prihodnja leta."