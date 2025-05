Firbci združili moči s Tequilo in posneli pesem Frajla

Kar je pesem združila, se je začelo še prej, in sicer na skupnem nastopu jeseni 2023, ko sta se Gašper Šinkovec in Kim Babič prvič glasbeno srečala in takoj začutila ustvarjalno ujemanje. Dolenjci so prinesli šarm, umirjenost in humor – Primorci so dodali energijo, sonce in čustva.

"Jaz sem mislil, da bomo na tri, štiri Dolenjci. Imamo hitre polke, čustvene valčke in ko pride do veselic tukaj ni para za moje pojme," so povedali Firbci, fantje iz skupine Tequila pa dodali: "Mi pa že začnemo takoj na šus in nimaš kej. Pa še morje imamo. Pa še morje imamo."

Glasbeniki so se med ustvarjanjem pesmi učili drug od drugega.

"Mi smo morali najprej izvedeti, kaj je frajla, kaj to pomeni. Mi smo z obale, smo rabili malo časa, mi ne vemo, kaj je frajla. Potem smo se naučili. In kdo je frajla? To je ena lepa, čudovita punca, ki je mogoče malo neodločena, ne ve še, kaj bi v življenju svojem," so pojasnili Dolenjci.