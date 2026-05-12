Glasba

Firbci znova dokazali, da imajo 'nos' za uspešnice

Ljubljana, 12. 05. 2026 19.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
firbci

Firbci so tista glasbena skupina, ki z zabavnimi pesmimi in videospoti vedno poskrbi za smeh med poslušalci. Pa tudi za to, da marsikdo, tudi tisti, ki ne zna, zamiga z boki. So pa poskočni glasbeniki vedno na preži za nove ideje, ki jih svet še ni videl, in tako so staknili glave s producentom REDHEDIOM ter znova dokazali, da imajo 'nos' za uspešnice.

Firbci so pred kratkim svetu predstavili čisto novo pesem z naslovom Tresi, tresi. Gre za njihov glasbeni eksperiment, saj so k sodelovanju povabili elektronskega producenta z imenom REDHEDII. Tako so združili harmoniko in elektroniko ter znova dokazali, da vedo, kako ustvariti viralno uspešnico.

Firbci in REDHEDII so se lotili glasbenega eksperimenta, ki je očitno uspel.
FOTO: Arhiv izvajalca

Videospot za njihovo pesem je namreč takoj zasedel sam vrh YouTube lestvic v Sloveniji, saj si ga je ogledalo že več kot 537.000 ljudi, po podatkih portalov, ki vodijo statistiko ogledov, pa je to v zadnjih dneh tudi najbolj predvajan video v državi. "Skladba, ki združuje na videz nezdružljivo – narodnozabavno harmoniko in sodobno elektronsko produkcijo – je očitno zadela v polno. Rezultat? Viralni val, ki ga trenutno spremlja celotna Slovenija, še posebej pa je nova uspešnica priljubljena med mlajšimi, v starostni skupini 25 do 34 let," so o svojem uspehu povedali priljubljeni Dolenjci.

Preberi še Firbci v enem dnevu z ogledi podrli rekord med slovenskimi ansambli

Tresi, tresi je kot projekt z drzno glasbeno fuzijo, ki ruši žanrske meje in ustvarja popolnoma novo izkušnjo, že ob nastanku obljubljal nekaj drugačnega. "Vedno smo odprti za malo utrgane ideje, ki prinesejo nekaj novega na sceno," so ob projektu še povedali Firbci, ki so že ob začetku prepoznali potencial nenavadnega sodelovanja, z njimi pa se strinja tudi REDHEDII: "Vedeli smo, da bomo ustvarili nekaj, kar Slovenija še ni videla."

