Firbci znova dokazali, da imajo 'nos' za uspešnice

Firbci so pred kratkim svetu predstavili čisto novo pesem z naslovom Tresi, tresi. Gre za njihov glasbeni eksperiment, saj so k sodelovanju povabili elektronskega producenta z imenom REDHEDII. Tako so združili harmoniko in elektroniko ter znova dokazali, da vedo, kako ustvariti viralno uspešnico.

Videospot za njihovo pesem je namreč takoj zasedel sam vrh YouTube lestvic v Sloveniji, saj si ga je ogledalo že več kot 537.000 ljudi, po podatkih portalov, ki vodijo statistiko ogledov, pa je to v zadnjih dneh tudi najbolj predvajan video v državi. "Skladba, ki združuje na videz nezdružljivo – narodnozabavno harmoniko in sodobno elektronsko produkcijo – je očitno zadela v polno. Rezultat? Viralni val, ki ga trenutno spremlja celotna Slovenija, še posebej pa je nova uspešnica priljubljena med mlajšimi, v starostni skupini 25 do 34 let," so o svojem uspehu povedali priljubljeni Dolenjci.