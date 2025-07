"Flamenko je glasba, ki vedno pride iz srca, niti malo pa ni razumska. To je glasba s tradicijo, kot je jazz ali druga starodavna glasba. Ni je treba razumeti," nam je zaupala solistka Ginesa Ortega , španski dirigent Josep Vicent pa dodal: "Glasba v naši predstavi je dramatična. Govori o ljubezni, izdaji, strasti, o izgubi osebe in ponovnem snidenju. Je zelo čustvena."

Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA sodi med najbolj inovativne simfonične sestave v Evropi, znan po kreativnem vključevanju multimedijskih vsebin in sodobnih umetniških pristopov. Pod taktirko Josepa Vicenta orkester presega tradicionalne okvire, ustvarja poglobljene zvočne pripovedi ter izvaja digitalne projekte v šolah in bolnišnicah, ki nagovarjajo široko občinstvo.

V prvem delu večera El amor brujo je odmevala baletna pantomima El amor brujo Manuela de Falle – mistična zgodba o ljubezni, svobodi in boju z duhovi preteklosti. K zgodbi je s telesnim izrazom pristopil še David Romero, flamenko plesalec, koreograf in pedagog, ki že več kot dve desetletji navdušuje s strastjo in umetniško dovršenostjo. Med koncertnimi točkami je bil tudi Španski capriccio Nikolaja Rimskega-Korsakova, barvita in rapsodična skladba, katere živahne melodije in prepoznavne teme dopolnjujejo program v duhu medkulturnega glasbenega potovanja. Večer je sklenil glasbeni poklon mestu in ljubezni Simfonični plesi iz muzikala Zgodba z Zahodne strani, ki jih je Leonard Bernstein ustvaril leta 1960.