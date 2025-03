Flirrt: Dan začnimo z lepo mislijo in ga z lepo mislijo tudi končajmo

"Vse je v redu je Flirrt mantra za prihajajoče poletje. Življenje je lepo. Polepšajmo ga s to mislijo," o novi skladbi razmišlja frontman Flirrtov , Rok Lunaček . "Zavedanje, da smo sami sebi dovolj in da je ljubezen tista, ki je edina prava resnica tega, včasih preveč hitro utripajočega sveta, je povsem dovolj. Dan začnimo z lepo mislijo in ga z lepo mislijo tudi končajmo. To je sila pomembna reč."

"Že če začneš stavek z besedami, da je vse v redu, je to lahko mantra. Ljudje pozabljamo, da so misli zelo pomembna stvar. Ko se zjutraj zbudite in preden greste spat, si povejte, da je vse v redu, da se imate radi ali vse je dobro, ker potem se to začne udejanjati. Če je ta pesem pomoč do tega, je to vse v redu. Drugače pa je to pesem, ki je uvertura v nov album," sta nam povedala pevec in kitarist skupine.

"Kaj je bil navdih? Težko rečem, če je bil to negativizem. Vseeno je, kakšna je embalaža mleka, to je samo zato, da prideš do njega, ko koristiš vsebino, je vseeno, kaj je zunaj. Tudi pri ljudeh je tako. Tudi z ljudmi je tako, meni je vseeno, kako nekdo izgleda, važno je, kakšen je on znotraj kot oseba in kakšen odnos ima. Enako je v naši skupini in povsod. To lahko parafraziraš na celoten svet. Edina stvar, ki ni zlagana, je ljubezen. To ponavljamo, ampak ni floskula. Vse ostalo se da pohabiti, ljubezen pa je ali pa ni. Ne rabiš veliko zapraviti, da bi bil srečen," je še povedal Lunaček.