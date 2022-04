Flirrt ob 25-letnici delovanja: Zares smo v dobri formi

Kako si kaj? je nova pesem skupine Flirrt , ki letos praznuje četrt stoletja ustvarjanja. In kako se ima bend, ki je vtisnjen v DNK slovenske popularne glasbe, po 25 letih? Pevec in avtor skupine Rok Lunaček pravi: "Zdaj smo odlično. Priznam pa, da se je vmes večkrat zgodilo, da smo bili vse prej kot odlično. Konec koncev sem leta 2003 zapustil bend. Šest let zatem smo se vrnili. Potem sem ob menjavi nekaterih članov leta 2018 spet skoraj obupal. Javnosti tudi ne ve, da je Flirrt aprila 2018 skoraj nehal delovati. A potem so prišli Štefan, Matjaž, Domen in Klemen ter mi vrnili upanje v moj glasbeni dom, kar Flirrt zagotovo je."

Rok, ki je že četrt stoletja obraz skupine, dodaja: "Zares smo v dobri formi. Pa tudi naša publika je. Koncerti so polni, ljudje pojejo z nami ves čas na ves glas in res smo srečni, da imamo tako dobro občinstvo. Novo in tisto, ki z nami potuje že 25 let. Ogromno nostalgije je na nastopih. Hvaležni smo za vse lepo. Nekoč smo drugače gledali na uspeh; danes se zavedamo, da priljubljenost pride in gre. Muzika pa ostaja. In prav naša muzika je tista, ki je in bo preživela test časa."

Kako si kaj? je poklon koncu 90. let. Flirrt so takrat nastali, dosegli skoraj vse, kar se je v tistem času dalo, polnili dvorane ter s takratnimi albumi in uspešnicami, kot so Romeo in Julija, V mojem telesu, Ko je ni, Njena balada, Ona, Poljubi me, Prvič, Inja, Jutranji striptiz in mnoge druge, zatresli glasbeno sceno, ko so postali popularni praktično čez noč.



Lunaček o skladbi in svežem vetru, ki je v zadnjih letih zavel v skupini, pravi: "Kako si kaj? je zelo flirrtovski komad. Dober kitarski rif, udaren refren in neka preprosta življenjska izkušnja. V 90. letih smo veliko komadov delali v tej smeri. Priznam, da sem malce pogrešal tovrstno muziko. Mislim, da smo to mi. Nismo pa le to. Pripravljamo album. Po dolgem času pristen pop album. A velikokrat sem že kaj napovedal, pa se potem tega nismo držali. Muzika je popotovanje. Vsaka postaja ima drugačne ljudi in drugačno ponudbo. Mi le gostujemo. S tistimi čustvi, ki so na voljo v danem trenutku, skušamo zagotoviti, da nam je lepo."