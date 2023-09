Flirrt ob izdaji nove pesmi: Smo band ljubezni

Skupina Flirrt je pozimi izdala pesem Ko leživa , spomladi pa osvežila svoj zimzeleni hit Ona. Sedaj je predstavlja novo pesem Kometa , o kateri je frontman skupine in avtor Rok Lunaček dejal, da je nastala kmalu za Ko leživa . "Pravzaprav še isti dan, le nekaj minut kasneje. Tako da sta ti dve pesmi nekakšni glasbeni sestri.'' Dodaja, da je tudi v tej pesmi "ena sama ljubezen v akordih in rimah" .

''Skupino Flirrt je po 26 letih težko konkretno žanrsko umestiti. Že dolgo nazaj so nam nadeli etiketo pop-rock. Tudi ta je ena od mnogih, a po toliko letih, zdaj, ko vem, kaj zares čutim in kaj zares čuti publika pod odrom, ko poje z nami, bi še najbolj iskreno rekel, da smo bend ljubezni. To je še najbolj prav, vse drugo mi je v resnici nepomembno. Ljubezen, no, ta pa mi je najpomembnejša. Ja – ali pa ni. Enako je z nami in našo publiko," je še povedal Lunaček ob izdaji nove pesmi.

Videospot je skupina pod režisersko taktirko Petra Kleve posnela na obali in v njenem zaledju. Zgodba para je v video umeščena kot utrinki življenja, bend pa je le pripovedovalec zgodbe. ''To je bila res izjemna izkušnja, pa smo v karieri posneli že res veliko spotov. Tudi naporna. Snemali smo dva dneva, od zgodnjega jutra do noči, in prav tisti vikend se je sonce po dolgem času odločilo, da bo pokazalo, do kod lahko dvigne živo srebro. No, mi in par, ki je nosilec zgodbe tega videospota, smo zdržali vsled dobre hidracije in enostavnega dejstva – da bend vselej najde senco; tudi sredi ničesar," se snemanja spominja skupina.

Pesem Kometa bo Flirrt prvič v živo zaigral v Cvetličarni 20. oktobra. Za še več nepozabnih hitov pa bodo na koncertu poskrbeli še Matjaž Zupan (California), Anja Rupel, Alya, Bepop in skupina Orlek.