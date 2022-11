Flirrt po razprodani Festivalni dvorani: Odigrali smo koncert življenja

Fantje skupine Flirrt so na glasbeni sceni že 25 let, a je bil zadnji koncert, ki so ga v petek pripravili ob obletnici v ljubljanski Festivalni dvorani, najbolj poseben od vseh. "Odigrali smo koncert življenja," so razkrili po skoraj triurnem zabavanju množice. Oboževalci so hite, kot so Romeo in Julija, V mojem telesu, Njena balada, Ko je ni in številne druge, z njimi prepevali od začetka do konca. Koncert so začeli z najnovejšo uspešnico Ko leživa.