Flirrt predstavljajo provokativno in optimistično skladbo 'A ni super živet'

Flirrt, ki imajo za sabo plodno, 23-letno kariero, tokrat v eter pošiljajo novo pesem "A ni super živet". Provokativno in hkrati optimistično besedilo skladbe najde svojo protiutež v lahkotni melodiji, v kateri boste slišali mnogo detajlov.

'Vsake toliko pa je dobro biti kronični optimist. Je boljše za duha in tudi za žolč.' FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem je naslednica uspešnih singlov skupine Flirrt kot so 20 let nazaj, Nimaš kaj za zgubit, Nekoč sva se pa rada imela in dueta z Orleki, skladbeVelika budala. Lani so Flirrti izdali sedmi, dvojni album Jekyll & Hyde, pesem A ni super živet pa je povsem nova in je na albumu ne boste našli.



''Fino je na trenutke živeti v prepričanju, da je vse dobro. Čeprav vemo, da temu ni vselej tako. Vsake toliko pa je dobro biti kronični optimist. Je boljše za duha in tudi za žolč,'' o skladbi pravi Rok Lunaček, njen avtor, in dodaja: ''Kot pravijo verzi v skladbi – 'iz gostilne v gostilno so manjši problemi, nasveti so večji, a po nižji ceni' je morda včasih treba imeti tampon cono udobja. A ne predolgo. Drugače bo cona postala mašilo.''





'Flirrt je namreč moja najstarejša in najbolj zvesta ljubezen,' pravi Rok Lunaček. FOTO: Boštjan Tacol

Sredi marca je Rok Lunaček odigral svoj prvi kantavtorski koncert, na katerem je skupaj s Flirrt pripravil prerez 23 let avtorskega udejstvovanja in gostil šeSlavka Ivančića, Samuela Lucasa, Dareta Kauriča in mnoge druge, s katerimi je sodeloval na svoji glasbeni poti. ''Največ fokusa je bilo še vedno na Flirrt pesmih. Flirrt je namreč moja najstarejša in najbolj zvesta ljubezen,'' pravi Rok. ''Vesel sem, da so novi člani (Štefan Kokalj – kitara, Klemen Bartol– bas, Domen Malis – bobni) v Flirrt prinesli veliko miru in predvsem izredno veliko volje za naprej. Po kar dolgem zatišju smo spet začeli koncertirat in izredno lepo je, ko ljudje po toliko letih še vedno pojejo stare pesmi in kar je še bolj lepo, skoraj vse nove, ki so krasno sprejete tako na radiih kot na terenu,'' še dodaja.