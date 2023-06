Flirrti preoblekli pesem Ona: 'V resnici je to tragična pesem'

Pesem Ona skupine Flirrt je ob 23. rojstnem dnevu dobila novo preobleko. Tako, kot so lani prenovili pesem Romeo in Julija, je zdaj novo podobo dobila tudi omenjena klasika priljubljenih glasbenikov. Za popolno preobleko so poskrbeli tudi z novim videospotom, pevec skupine Rok Lunaček pa je razkril še nekaj neznanih podrobnosti o pesmi – nastala je namreč za dekle, ki je umrlo v prometni nesreči, a je pri ljudeh ostala zapisana kot pristna ljubezenska pesem, kar skupino zelo veseli.

Skupina Flirrt je 23 let pesmi Ona obeležila z novo preobleko. Njihova klasika je tako dobila novo glasbeno temo in podobo, prav tako pa tudi nov videospot. "V videu boste v vlogi maskot, zajčice in medvedka, prepoznali dva slovenska vplivneža, ki sta naša dobra prijatelja. V maskoti sta bili v procesu snemanja oblečeni tudi sestri našega kitarista Štefana, Agata in Brigita, ki sta odigrali vlogi svojega življenja. Obe sta se 100-odstotno vživeli in na koncu poskrbeli za smeh pri celotni snemalni ekipi," je o video preobleki spregovoril pevec skupine Rok Lunaček.

Flirrt so ob 23. obletnici skladbe Ona pripravili novo različico. FOTO: Arhiv izvajalca

Ob izdaji nove pesmi je frontman razkril še nekaj neznanih podrobnosti o pesmi Ona. "Tega v vseh teh letih nismo obešali na velik zvon, a navdih za ta song je bil žalosten. Pesem govori o dekletu, ki je umrlo v prometni nesreči," je povedal in dodal, da je vesel, da je pri ljudeh ostala zapisana v pozitivni luči. "Ljudje jo imajo za pristno ljubezensko pesem in tako je tudi prav. Tako jo danes tudi mi dojemamo," je dodal glasbenik, ki je sicer znan kot ljubitelj humorja in velik šaljivec.